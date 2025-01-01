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Цифровое шоу «VI Океан»
Билеты от 900₽
Киноафиша Цифровое шоу «VI Океан»

Цифровое шоу «VI Океан»

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Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Цифровое шоу в Арт-пространстве Luminar

Цифровое шоу «VI ОКЕАН» обещает изменить ваше представление об иммерсивном искусстве. Это уникальное мероприятие проходит в Арт-пространстве Luminar и погружает зрителей в захватывающее морское приключение.

Путешествие в подводный мир

На шоу вы окажетесь в самом центре фантастических подводных городов, среди загадочных обитателей глубоководных впадин. Это не просто спектакль, а настоящая экспедиция в мир, где время и пространство теряют свои привычные границы.

Эмоции и ощущения

«VI ОКЕАН» предоставляет зрителям возможность пережить неповторимые эмоции. Смешение различных иммерсивных мультимедийных форматов создает эффект полного присутствия внутри контента. Вы погрузитесь в атмосферу, которая заставляет забыть о реальности и открыть новые грани воображения.

Не упустите возможность стать частью этого магического шоу и окунуться в мир «VI ОКЕАН»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
24 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
25 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
26 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
27 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
28 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
29 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
30 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
31 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
1 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
2 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
3 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
4 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
5 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
6 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
7 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
8 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
9 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
10 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
11 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
12 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
13 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
14 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
15 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
16 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
17 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
18 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
19 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
20 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
21 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
22 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
23 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
24 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
25 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
26 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
27 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
28 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 900 ₽ 11:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
29 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
30 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
31 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽

Фотографии

Цифровое шоу «VI Океан» Цифровое шоу «VI Океан» Цифровое шоу «VI Океан» Цифровое шоу «VI Океан» Цифровое шоу «VI Океан» Цифровое шоу «VI Океан»

В ближайшие дни

Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
16+
Мастер-класс Интерактивный
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
10 августа в 17:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 5000 ₽
Комбо: два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Комбо: два мастер-класса
26 августа в 11:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1300 ₽
Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
27 августа в 21:00 Центр «Марс»
от 1200 ₽
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