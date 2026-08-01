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Цифровое шоу «Стихии»
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Киноафиша Цифровое шоу «Стихии»

Цифровое шоу «Стихии»

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О выставке

Стихии: новое цифровое медитативное шоу в Москве

Предстоящий спектакль «Стихии» обещает зрителям уникальный опыт, который соединяет элементы Земли, Воздуха, Воды, Огня и Эфира. В этом цифровом медитативном шоу гости смогут визуально пережить баланс между внешним и внутренним миром, достигнув состояния гармонии и равновесия.

Элементы и их символика

Шоу оформлено таким образом, что звуки, свет, движение и голос создают эффект «дыхания вселенной». Это позволяет зрителям вместе с артистами ощущать и раскрывать каждую из пяти стихий. Каждый элемент имеет свою уникальную силу и характер:

  • Огонь: страсть, энергия и творческое начало.
  • Вода: эмоции, интуиция и поток жизни.
  • Земля: устойчивость, материальный мир и плодородие.
  • Воздух: свобода, мысль и коммуникация.
  • Эфир: божественное начало и высшие сферы.

Каждый элемент неразрывно связан с человеком и его восприятием как окружающего мира, так и самого себя. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего произведения искусства!

Купить билет на выставка Цифровое шоу «Стихии»

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Август
20 августа четверг
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
11:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
15:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
16:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
17:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
19:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
20:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
21:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
21 августа пятница
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
11:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
15:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
16:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
17:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
19:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
20:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
21:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
22 августа суббота
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
11:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
15:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
16:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
17:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
19:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
20:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
21:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
23 августа воскресенье
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
11:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
15:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
16:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
17:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
19:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
20:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
21:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
24 августа понедельник
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
11:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
15:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
16:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
17:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
19:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
20:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
21:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
25 августа вторник
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
11:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
15:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
16:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
17:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
19:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
20:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
21:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
26 августа среда
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
11:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
15:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
16:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
17:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
19:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
20:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
21:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
27 августа четверг
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
11:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
15:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
16:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
17:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
19:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
20:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
21:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
28 августа пятница
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
11:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
15:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
16:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
17:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
19:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
20:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
21:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
29 августа суббота
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
11:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
15:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
16:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
17:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
19:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
20:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
21:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
30 августа воскресенье
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
11:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
15:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
16:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
17:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
19:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
20:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
21:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
31 августа понедельник
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
11:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
15:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
16:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
17:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
19:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
20:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
21:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»

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