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Цианотипия. Магия света
Киноафиша Цианотипия. Магия света

Цианотипия. Магия света

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по цианотипии в Доме художника: Возрождение исторической фотопечати

Цианотипия — это уникальный процесс фотографической печати, который использует светочувствительные растворы. Эта техника сыграла важную роль в развитии русской фотопечати и известна своими характерными «синьками» — светокопиями чертежей и документов.

Сегодня цианотипия вновь обретает популярность в России как альтернативный метод в фотоискусстве. На нашем мастер-классе участники создадут уникальные работы, вдохновленные пейзажами и памятными моментами из жизни.

Что вас ждет на мастер-классе?

Под руководством профессионального художника каждый участник выполнит три работы на акварельной бумаге, которые будут отличаться характерным голубым оттенком. В процессе занятий вы не только создадите свои шедевры, но и узнаете о fascinating фактах из истории русской фотографии, методах тонирования бумаги и альтернативных способах печати снимков.

Польза для участников

Мастер-класс направлен на развитие эстетического вкуса и креативности в дизайне. Вы улучшите навыки визуализации идей, работы с цветом и текстурами, а также научитесь воплощать задумки в реальность. Кроме того, занятия помогут развить усидчивость и внимательность, необходимые для успешной работы в креативной индустрии.

Детали мероприятия

Продолжительность мастер-класса составляет 2 часа. Обратите внимание, что материалы не включены в стоимость билета и оплачиваются отдельно — стоимость составляет 500 рублей.

Не упустите возможность погрузиться в мир цианотипии и создать что-то уникальное!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 1 августа
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
15:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Экскурсия по новым выставкам
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13 августа в 19:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
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Экскурсия по новым выставкам
13 августа в 15:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 550 ₽
Архитектурная экскурсия
0+
Экскурсия
Архитектурная экскурсия
28 декабря в 13:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 400 ₽
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