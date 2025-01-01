Спектакль Цианистый калий... С молоком, или Без?

Спектакль в двух актах с привкусом черного юмора, написанный испанским драматургом Хуаном Хосе Алонсо Мильяном, наконец-то выходит на сцену! Перевод пьесы выполнила Людмила Синявская.
Режиссер Игорь Черкашин и художник Юрий Сопов создали уникальную интерпретацию пьесы, представив ее как «очень страшную комедию». Действие разворачивается в типичном доме с привидениями, где нет места психологической правде. Персонажи странные и дерганые, а события — невероятные и абсурдные.
Несмотря на причуды героев, их эмоции остаются человеческими. Обитатели дома, покрытого плесенью, жаждут увидеть белый свет и Лурдскую богоматерь. Они верят, что за пределами своего провинциального Бадахоса существует другая жизнь — более светлая и полная надежды.
Пока в доме кипят страсти, зрителю становится не страшно, а смешно. Однако, когда персонажи начинают говорить нормальными голосами, в которых звучат печаль и горечь, атмосфера меняется. Именно в эти моменты зритель осознает глубину человеческих чувств, скрывающуюся за комедией.
Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая сочетает в себе элементы фарса и глубокие человеческие переживания. Спектакль обещает стать настоящим открытием для любителей театра!