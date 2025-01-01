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Чжинву Бэ. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025
Билеты от 3800₽
Киноафиша Чжинву Бэ. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025

Чжинву Бэ. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025

12+
Возраст 12+
Билеты от 3800₽

О концерте/спектакле

Летние концерты фортепианной музыки в Доме культуры «ГЭС-2»

Дом культуры «ГЭС-2» в партнерстве с фестивалем Pianissimo представляет программу летних концертов фортепианной музыки, продолжающую международный культурный диалог. В 2025 году на сцене Актового зала выступят яркие представители нового поколения мировой фортепианной сцены.

Участники программы

В летнюю программу войдут талантливые пианисты из разных уголков мира, среди которых:

  • Джордж Харлионо
  • Рон Максим Хуанг
  • Тео Сингх
  • Чжинву Бэ
  • Фарук Калайджи
  • Давид Хачатрян
  • Александр Доронин
  • Дмитрий Шишкин
  • Кирилл Роговой

Профиль Чжинву Бэ

Одним из участников программы станет Чжинву Бэ (р. 2001) — выдающийся пианист из Южной Кореи. Он обучался в сеульской Школе искусств Йевон у Джинсана Ли и в Корейском национальном университете искусств у Минсу Сона.

Чжинву — лауреат нескольких престижных конкурсов, включая:

  • Конкурс имени Марии Канальс (Барселона, Испания)
  • Конкурс газеты Korea Herald
  • Корейский молодежный конкурс
  • Корейский Шопеновский конкурс

Выступления на международной арене

Чжинву Бэ выступал на таких известных площадках, как:

  • Культурный центр «Атенеу» в Барселоне (Испания)
  • Центр искусств в Пучхоне (Южная Корея)
  • Концертный зал Kumho при Университете Ёнсе (Сеул, Южная Корея)
  • Центр искусств Kwanglim (Сеул, Южная Корея)
  • Центр искусств «Кымджонгу» (Пусан, Южная Корея)

Не упустите возможность насладиться выдающимися выступлениями молодых пианистов в Доме культуры «ГЭС-2». Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемым музыкальным вечерам!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
20:00 от 3800 ₽

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