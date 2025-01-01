Чжинву Бэ. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025

Дом культуры «ГЭС-2» в партнерстве с фестивалем Pianissimo представляет программу летних концертов фортепианной музыки, продолжающую международный культурный диалог. В 2025 году на сцене Актового зала выступят яркие представители нового поколения мировой фортепианной сцены.
В летнюю программу войдут талантливые пианисты из разных уголков мира, среди которых:
Одним из участников программы станет Чжинву Бэ (р. 2001) — выдающийся пианист из Южной Кореи. Он обучался в сеульской Школе искусств Йевон у Джинсана Ли и в Корейском национальном университете искусств у Минсу Сона.
Чжинву — лауреат нескольких престижных конкурсов, включая:
Чжинву Бэ выступал на таких известных площадках, как:
Не упустите возможность насладиться выдающимися выступлениями молодых пианистов в Доме культуры «ГЭС-2». Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемым музыкальным вечерам!