Чжинву Бэ. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025

Летние концерты фортепианной музыки в Доме культуры «ГЭС-2»

Дом культуры «ГЭС-2» в партнерстве с фестивалем Pianissimo представляет программу летних концертов фортепианной музыки, продолжающую международный культурный диалог. В 2025 году на сцене Актового зала выступят яркие представители нового поколения мировой фортепианной сцены.

Участники программы

В летнюю программу войдут талантливые пианисты из разных уголков мира, среди которых:

Джордж Харлионо

Рон Максим Хуанг

Тео Сингх

Чжинву Бэ

Фарук Калайджи

Давид Хачатрян

Александр Доронин

Дмитрий Шишкин

Кирилл Роговой

Профиль Чжинву Бэ

Одним из участников программы станет Чжинву Бэ (р. 2001) — выдающийся пианист из Южной Кореи. Он обучался в сеульской Школе искусств Йевон у Джинсана Ли и в Корейском национальном университете искусств у Минсу Сона.

Чжинву — лауреат нескольких престижных конкурсов, включая:

Конкурс имени Марии Канальс (Барселона, Испания)

Конкурс газеты Korea Herald

Корейский молодежный конкурс

Корейский Шопеновский конкурс

Выступления на международной арене

Чжинву Бэ выступал на таких известных площадках, как:

Культурный центр «Атенеу» в Барселоне (Испания)

Центр искусств в Пучхоне (Южная Корея)

Концертный зал Kumho при Университете Ёнсе (Сеул, Южная Корея)

Центр искусств Kwanglim (Сеул, Южная Корея)

Центр искусств «Кымджонгу» (Пусан, Южная Корея)

Не упустите возможность насладиться выдающимися выступлениями молодых пианистов в Доме культуры «ГЭС-2». Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемым музыкальным вечерам!