Спектакль «Чжан Цзючжэн»: история реформатора династии Мин на XVI Фестивале «Александринский»

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Чжан Цзючжэн», который представит Пекинский Народный Художественный театр. Эта постановка, выполненная на китайском языке с синхронным переводом на русский, погружает зрителей в исторические события XVI века.

Сюжет и главные темы

В центре сюжета — жизнь выдающегося премьер-министра династии Мин Чжан Цзючжэна, который стал известным стратегом и реформатором. Действие спектакля охватывает первое десятилетие правления императора Ваньли, когда в стране остро стояли экономические проблемы.

Став премьер-министром в 1572 году, Чжан Цзючжэн принимает смелое решение о проведении реформ, начиная с сокращения собственного жалования. Поставленная задача — улучшить экономику и социальный строй страны — становится одной из ключевых тем спектакля.

Действующие лица и исполнители

Вдовствующая императрица — Ли Чжан Пэй

Чжу Ицзюнь (взрослый) — Ван Чжуода

Чжу Ицзюнь (молодой) — Ли Цзиньтао

Фэн Бао — Ли Цзиньфэн

Чжан Цзючжэн — Фэн Юаньчжэн

Тонг Либэнь — Го Вэй

Цзинь Сюэцзэн — Сунь Сяосяо

Ван Гуогуан — Лян Гуодун

Ян Бо — Хао Цзяпэйчжао

Чжан Цзин — Цзе Тянь

Ли Вэй — Хэ Цзин

Ли Гао — Вэнь Бо

Ху Цзыгао — Лю Чэнь

Ци Цзигуан — Цзинь Хань

Чжан Цзинсиу — Хуан Циюань

Постановочная группа

Режиссёр — Фэн Юаньчжэн, Ян Жуй

Сценарист — Сюн Чжаочэн

Художник-постановщик — Чан Цзян

Художник по свету — Мэн Бинь

Художник по костюмам — Пэн Динхуан

Композитор — Вэнь Цзы

О Пекинском Народном Художественном театре

Пекинский Народный Художественный театр был основан в июне 1952 года драматургом Цао Юй. Этот всемирно известный театр славится уникальным исполнительским стилем и разнообразием репертуара, который включает как китайские произведения, так и мировую драматургию.

Театр стал известен благодаря постановкам таких авторов, как Го Можо, Лао Шэ и Цао Юй. В 1980-х годах он представил множество новых драм, многие из которых были удостоены наград.

Не упустите возможность увидеть этот исторический спектакль, который не только развлекает, но и погружает в богатую историю Китая!