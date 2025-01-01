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Чжан Цзючжэн
Киноафиша Чжан Цзючжэн

Спектакль Чжан Цзючжэн

18+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Чжан Цзючжэн»: история реформатора династии Мин на XVI Фестивале «Александринский»

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Чжан Цзючжэн», который представит Пекинский Народный Художественный театр. Эта постановка, выполненная на китайском языке с синхронным переводом на русский, погружает зрителей в исторические события XVI века.

Сюжет и главные темы

В центре сюжета — жизнь выдающегося премьер-министра династии Мин Чжан Цзючжэна, который стал известным стратегом и реформатором. Действие спектакля охватывает первое десятилетие правления императора Ваньли, когда в стране остро стояли экономические проблемы.

Став премьер-министром в 1572 году, Чжан Цзючжэн принимает смелое решение о проведении реформ, начиная с сокращения собственного жалования. Поставленная задача — улучшить экономику и социальный строй страны — становится одной из ключевых тем спектакля.

Действующие лица и исполнители

  • Вдовствующая императрица — Ли Чжан Пэй
  • Чжу Ицзюнь (взрослый) — Ван Чжуода
  • Чжу Ицзюнь (молодой) — Ли Цзиньтао
  • Фэн Бао — Ли Цзиньфэн
  • Чжан Цзючжэн — Фэн Юаньчжэн
  • Тонг Либэнь — Го Вэй
  • Цзинь Сюэцзэн — Сунь Сяосяо
  • Ван Гуогуан — Лян Гуодун
  • Ян Бо — Хао Цзяпэйчжао
  • Чжан Цзин — Цзе Тянь
  • Ли Вэй — Хэ Цзин
  • Ли Гао — Вэнь Бо
  • Ху Цзыгао — Лю Чэнь
  • Ци Цзигуан — Цзинь Хань
  • Чжан Цзинсиу — Хуан Циюань

Постановочная группа

  • Режиссёр — Фэн Юаньчжэн, Ян Жуй
  • Сценарист — Сюн Чжаочэн
  • Художник-постановщик — Чан Цзян
  • Художник по свету — Мэн Бинь
  • Художник по костюмам — Пэн Динхуан
  • Композитор — Вэнь Цзы

О Пекинском Народном Художественном театре

Пекинский Народный Художественный театр был основан в июне 1952 года драматургом Цао Юй. Этот всемирно известный театр славится уникальным исполнительским стилем и разнообразием репертуара, который включает как китайские произведения, так и мировую драматургию.

Театр стал известен благодаря постановкам таких авторов, как Го Можо, Лао Шэ и Цао Юй. В 1980-х годах он представил множество новых драм, многие из которых были удостоены наград.

Не упустите возможность увидеть этот исторический спектакль, который не только развлекает, но и погружает в богатую историю Китая!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
17:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
17:00 от 500 ₽

Фотографии

Чжан Цзючжэн Чжан Цзючжэн Чжан Цзючжэн Чжан Цзючжэн Чжан Цзючжэн

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