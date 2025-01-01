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Чюрлёнис, Глазунов и Лядов. К юбилеям композиторов
Киноафиша Чюрлёнис, Глазунов и Лядов. К юбилеям композиторов

Чюрлёнис, Глазунов и Лядов. К юбилеям композиторов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка струн: Концерт с произведениями Лядова, Глазунова и Чюрлениса

В предстоящем концерте прозвучат выдающиеся произведения для струнного квартета, написанные А.К. Лядовым и А.К. Глазуновым, а также Струнный квартет до минор М.К. Чюрлениса. Это уникальная возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться творениями великих композиторов.

Перед концертом

Перед исполнением зрителей ожидает лаконичный и интересный рассказ об исполняемых произведениях. Это поможет лучше понять контекст и глубину музыки, которую вы услышите.

Специальное предложение

Также у слушателей есть возможность по льготному билету (150 рублей) посетить Парижский кабинет Александра Глазунова — единственный мемориальный музей композитора и многолетнего директора Петербургской консерватории. Это замечательная возможность увидеть уникальные экспонаты и погрузиться в атмосферу творческой жизни Глазунова.

Исполнители

Концерт будет исполнен Струнным квартетом имени Н.А. Римского-Корсакова. В состав квартета входят:

  • Михаил Бондарев (скрипка)
  • Екатерина Белисова (скрипка)
  • Алексей Попов (альт)
  • Игорь Клыков (виолончель)

Продолжительность

Длительность концерта составляет 1 час. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в исполнении профессионалов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19:00 от 300 ₽

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