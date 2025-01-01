Чюрлёнис, Глазунов и Лядов. К юбилеям композиторов

Музыка струн: Концерт с произведениями Лядова, Глазунова и Чюрлениса

В предстоящем концерте прозвучат выдающиеся произведения для струнного квартета, написанные А.К. Лядовым и А.К. Глазуновым, а также Струнный квартет до минор М.К. Чюрлениса. Это уникальная возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться творениями великих композиторов.

Перед концертом

Перед исполнением зрителей ожидает лаконичный и интересный рассказ об исполняемых произведениях. Это поможет лучше понять контекст и глубину музыки, которую вы услышите.

Специальное предложение

Также у слушателей есть возможность по льготному билету (150 рублей) посетить Парижский кабинет Александра Глазунова — единственный мемориальный музей композитора и многолетнего директора Петербургской консерватории. Это замечательная возможность увидеть уникальные экспонаты и погрузиться в атмосферу творческой жизни Глазунова.

Исполнители

Концерт будет исполнен Струнным квартетом имени Н.А. Римского-Корсакова. В состав квартета входят:

Михаил Бондарев (скрипка)

Екатерина Белисова (скрипка)

Алексей Попов (альт)

Игорь Клыков (виолончель)

Продолжительность

Длительность концерта составляет 1 час. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в исполнении профессионалов!