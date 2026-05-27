Спектакль Чужой ребёнок

Чужой ребёнок
Театр имени В.И. Качалова 16+
Продолжительность 180 минут
О спектакле

Чужой ребенок: комедия о любви и вечных ценностях

В Театре имени В.И. Качалова состоится постановка комедии в двух действиях «Чужой ребенок», написанной Василием Шкваркиным в 1933 году. Это произведение стало настоящим театральным феноменом, побив рекорды по числу постановок и завоевав сердца зрителей.

«Чужой ребенок» быстро завоевала любовь публики, в первый сезон ее захотели включить в репертуар 500 театров. Интерес к спектаклю не угас и по прошествии десятилетий. Пьеса что касается тем любви, семьи и поисков счастья, актуальна по сей день, становясь связующим звеном между поколениями.

Спектакль привлечет тех, кто ценит искренние чувства и вечные ценности в искусстве. Сюжет напоминает о теплоте душевного общения и вере в лучшее, подчеркивая, что даже в сложные времена человек продолжает стремиться к любви и жизни.

27 мая среда
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48
от 100 ₽
27 июня суббота
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48
от 100 ₽

