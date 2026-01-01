Спектакль Чужой ребенок

В театре-фестивале «Балтийский дом» состоится исполнение комедии Василия Шкваркина «Чужой ребенок». Пьеса, написанная в 1933 году, считается одной из самых популярных в отечественном репертуаре и продолжает завоевывать сердца зрителей.
Режиссером спектакля выступает народный артист России и Татарстана Александр Славутский, который также работал над костюмами и музыкальным решением. Сценографию создал народный художник Татарстана Александр Патраков. Спектакль обещает быть теплым и искренним — он понравится тем, кто ценит душевное общение и эмоциональную глубину не только на сцене, но и в жизни.
Комедия «Чужой ребенок» покорила театральные подмостки сразу после своего создания, став хитом среди 500 театров, стремившихся включить ее в свой репертуар. Интерес к ней не угасает и по сей день. Это история о любви, о семье и о поиске счастья, которая продолжает вдохновлять зрителей на веру в лучшее, даже в самые трудные времена.