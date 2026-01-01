Спектакль Чужой ребенок

Комедия «Чужой ребенок» в театре-фестивале «Балтийский дом»

В театре-фестивале «Балтийский дом» состоится исполнение комедии Василия Шкваркина «Чужой ребенок». Пьеса, написанная в 1933 году, считается одной из самых популярных в отечественном репертуаре и продолжает завоевывать сердца зрителей.

В центре сюжета — любовь, семья и поиск счастья. Эти темы остаются актуальными на протяжении десятилетий, что делает спектакль интересным для широкой аудитории.

О постановке

Режиссером спектакля выступает народный артист России и Татарстана Александр Славутский, который также работал над костюмами и музыкальным решением. Сценографию создал народный художник Татарстана Александр Патраков. Спектакль обещает быть теплым и искренним — он понравится тем, кто ценит душевное общение и эмоциональную глубину не только на сцене, но и в жизни.

Технические характеристики

Жанр: Комедия в двух действиях

Продолжительность: 3 часа 30 минут с антрактом

Художник по свету: Денис Солнцев, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»

Вокал и музыкальное сопровождение: живой звук

История пьесы

Комедия «Чужой ребенок» покорила театральные подмостки сразу после своего создания, став хитом среди 500 театров, стремившихся включить ее в свой репертуар. Интерес к ней не угасает и по сей день. Это история о любви, о семье и о поиске счастья, которая продолжает вдохновлять зрителей на веру в лучшее, даже в самые трудные времена.