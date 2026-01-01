Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чужой ребенок
Киноафиша Чужой ребенок

Спектакль Чужой ребенок

16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедия «Чужой ребенок» в театре-фестивале «Балтийский дом»

В театре-фестивале «Балтийский дом» состоится исполнение комедии Василия Шкваркина «Чужой ребенок». Пьеса, написанная в 1933 году, считается одной из самых популярных в отечественном репертуаре и продолжает завоевывать сердца зрителей.

В центре сюжета — любовь, семья и поиск счастья. Эти темы остаются актуальными на протяжении десятилетий, что делает спектакль интересным для широкой аудитории.

О постановке

Режиссером спектакля выступает народный артист России и Татарстана Александр Славутский, который также работал над костюмами и музыкальным решением. Сценографию создал народный художник Татарстана Александр Патраков. Спектакль обещает быть теплым и искренним — он понравится тем, кто ценит душевное общение и эмоциональную глубину не только на сцене, но и в жизни.

Технические характеристики

  • Жанр: Комедия в двух действиях
  • Продолжительность: 3 часа 30 минут с антрактом
  • Художник по свету: Денис Солнцев, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»
  • Вокал и музыкальное сопровождение: живой звук

История пьесы

Комедия «Чужой ребенок» покорила театральные подмостки сразу после своего создания, став хитом среди 500 театров, стремившихся включить ее в свой репертуар. Интерес к ней не угасает и по сей день. Это история о любви, о семье и о поиске счастья, которая продолжает вдохновлять зрителей на веру в лучшее, даже в самые трудные времена.

Купить билет на спектакль Чужой ребенок

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
14 июня воскресенье
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 600 ₽

Фотографии

Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок

В ближайшие дни

Шутки Достоевского
16+
Читки пьес

Шутки Достоевского

23 июня в 19:30 Театр им. Ленсовета
от 1000 ₽
Другие берега
12+
Драма

Другие берега

18 июня в 19:00 Камерный театр «Площадка на Грибоедова»
от 1400 ₽
Шоу Камон, Alka
16+
Танцевальный Интерактивный

Шоу Камон, Alka

23 июня в 19:30 Театральный центр на Коломенской
от 2900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше