Чужие Я
Киноафиша Чужие Я

Спектакль Чужие Я

16+
Режиссер Мария Абрамова
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Чужие Я» в Казани

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — премьеру спектакля «Чужие Я». Это произведение погружает зрителей в глубины человеческого разума, раскрывая сложные и многогранные аспекты внутренней борьбы.

Сюжет и тематика

«Чужие Я» — это история о противостоянии с «чужим собой». Главный герой сталкивается с собственными страхами и болями, стремясь найти свое истинное «Я». Сможет ли он вырваться из ловушки множества «чужих Я» и найти свет в темноте своего сознания? Эта драма о принятии себя во всех своих противоречиях и поиске внутреннего покоя.

Интересные факты

Спектакль создан на основе оригинального сценария, который исследует психологические аспекты идентичности. Режиссёр проекта известен своей работой с нестандартными форматами и глубинным подходом к раскрытию персонажей. «Чужие Я» обещает стать не только зрелищем, но и настоящим философским опытом для зрителей.

 

В других городах

Казань, 7 ноября
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
19:00 от 1800 ₽

