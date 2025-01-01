Спектакль-дегустация в Санкт-Петербурге

Любовь и расставление — сюжет, который кажется банальным. Но что, если добавить вкус? Цвет? Аромат? Музыку? Что, если каждое чувство обретет свой оттенок, звучание и, главное, свой бокал?

Перед вами не просто спектакль. Это — путешествие вглубь эмоций, где сцены играют не только актёры, но и напитки. Влюблённость представлена лёгким цветочным ароматом, розоватым отблеском бокала и игривыми пузырьками. Страсть обретает насыщенное красное с терпкой ноткой, а прощание — сухой, холодный глоток, который вдруг согревает изнутри.

Дегустация как часть сюжета

В течение спектакля вас ждёт дегустация напитков, тщательно подобранных к ключевым моментам постановки. Они не просто сопровождают сюжет — становятся его частью. Напитки подсказывают, акцентируют, заставляют почувствовать глубже. Здесь вкус помогает понять героев, аромат может напомнить о себе, а воспоминания всплывают с первым же глотком и остаются до финального аккорда.

Звуки и настроения

Музыка звучит. Актёры на сцене. Напитки в бокале. И, возможно, именно сейчас вы поймёте что-то важное. Или просто почувствуете — по-настоящему.

Сбор гостей начинается за полчаса до начала мероприятия. В стоимость билетов входит дегустация, спектакль и живая музыка. Обратите внимание, что в составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.