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Спектакль Чужие письма

Постановка
Челябинский Молодежный театр 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Драма по сценарию советского кинодраматурга Наталии Рязанцевой

В театре состоится долгожданная премьера спектакля по сценарию известного советского кинодраматурга Наталии Рязанцевой. История разворачивается вокруг старшеклассницы Зины Бегунковой, которая переживает непростую любовную драму. В отчаянии она находит поддержку у своей учительницы Веры Ивановны, которая решает пригласить Зину пожить к себе.

Дружба и конфликты

Поначалу жизнь под одной крышей складывается удачно: Зина и Вера вместе делают утреннюю зарядку, смотрят телевизор и ведут откровенные беседы по вечерам. Однако, несмотря на предостережения коллег Веры о необходимости соблюдать дистанцию между учеником и учителем, она решает закрыть на это глаза. «Девочка плакала во дворе, я ее пригласила к себе жить. Ну и что же? Мы с Зиной очень хорошо и дружно живём», - говорит Вера.

Тёмные стороны подростковой души

Однако вскоре эта идиллия начинает трещать по швам. Режиссёр спектакля Александра Ловянникова отмечает, что современная драматургия часто встаёт на сторону подростка и помогает ему решить свои проблемы. В отличие от этого, история «Чужих писем», написанная в советское время, показывает более сложную натуру юного героя. «Здесь он просто плохой человек, завистливый, лгущий, который готов под видом помощи разрушить чужую жизнь», - добавляет Ловянникова.

Команда спектакля

В создании спектакля приняли участие талантливые специалисты:

  • Режиссёр по пластике – Степан Баннов
  • Художник по свету – Павел Ларионов
  • Композитор – Анна Поспелова
  • Видеохудожник – Михаил Заиканов

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который поднимает важные вопросы о дружбе, предательстве и сложностях взросления.

Режиссер
Александра Ловянникова
В ролях
Кира Ханжина
Екатерина Филимонова
Алексей Согрин
Денис Саратников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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