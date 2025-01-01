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Чужие письма
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Спектакль Чужие письма

Постановка
Практика 12+
Режиссер Андрей Цисарук
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Постановка по сценарию Натальи Рязановой к фильму Ильи Авербаха

Спектакль «Чужие письма» основан на сценарии Натальи Рязанцевой к культовому фильму Ильи Авербаха, который вышел в 1975 году. Почти полвека спустя постановка предлагает свежий взгляд на сложные отношения между молодой учительницей Верой Ивановной и её ученицей, дерзкой девятиклассницей Зиной. Девочка быстро обретает влияние на учительницу и начинает манипулировать ею, вмешиваясь в её личную жизнь. Спектакль затрагивает вопросы личных границ, порядочности и непреложной ценности чужой личной жизни.

Современный взгляд на классику

Режиссёр Андрей Цисарук отметил, что его давно привлекала тема взаимоотношений между педагогами и учениками, которая в современной культуре освещается не так широко, как хотелось бы. В этой постановке режиссёр стремится соединить ностальгическую атмосферу советских идеалов с духом и острыми углами современных подростков. Тонкая граница между добротой и манипуляцией, между личным и общественным исследуется в новой постановке, что делает её актуальной для зрителей любого возраста.

Творческая команда

  • Режиссёр: Андрей Цисарук
  • Сценаристка: Наталья Рязанцева
  • Композитор: Василий Тонковидов
  • Хореограф: Илья Оши
  • Художник-сценограф: Ольга Галицкая
  • Видеохудожник: Екатерина Чебышева
  • Художник по свету: Нарек Туманян

История успеха

Эскиз спектакля был представлен на чемпионате творческих компетенций ArtMasters-2023, где вошёл в тройку лауреатов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 2000 ₽

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