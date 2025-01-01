Постановка по сценарию Натальи Рязановой к фильму Ильи Авербаха

Спектакль «Чужие письма» основан на сценарии Натальи Рязанцевой к культовому фильму Ильи Авербаха, который вышел в 1975 году. Почти полвека спустя постановка предлагает свежий взгляд на сложные отношения между молодой учительницей Верой Ивановной и её ученицей, дерзкой девятиклассницей Зиной. Девочка быстро обретает влияние на учительницу и начинает манипулировать ею, вмешиваясь в её личную жизнь. Спектакль затрагивает вопросы личных границ, порядочности и непреложной ценности чужой личной жизни.

Современный взгляд на классику

Режиссёр Андрей Цисарук отметил, что его давно привлекала тема взаимоотношений между педагогами и учениками, которая в современной культуре освещается не так широко, как хотелось бы. В этой постановке режиссёр стремится соединить ностальгическую атмосферу советских идеалов с духом и острыми углами современных подростков. Тонкая граница между добротой и манипуляцией, между личным и общественным исследуется в новой постановке, что делает её актуальной для зрителей любого возраста.

Творческая команда

Режиссёр : Андрей Цисарук

: Андрей Цисарук Сценаристка : Наталья Рязанцева

: Наталья Рязанцева Композитор : Василий Тонковидов

: Василий Тонковидов Хореограф : Илья Оши

: Илья Оши Художник-сценограф : Ольга Галицкая

: Ольга Галицкая Видеохудожник : Екатерина Чебышева

: Екатерина Чебышева Художник по свету: Нарек Туманян

История успеха

Эскиз спектакля был представлен на чемпионате творческих компетенций ArtMasters-2023, где вошёл в тройку лауреатов.