Спектакль новосибирского театра «Старый дом» по пьесе Александра Гельмана «Протокол одного заседания»

Приглашаем вас на спектакль по пьесе Александра Гельмана «Протокол одного заседания», который погружает зрителей в атмосферу Советского Союза в разгар строительства большого комбината. Это произведение затрагивает не только вопросы труда и социальной справедливости, но и актуальные моральные дилеммы, знакомые каждому из нас.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в момент, когда рабочие с энтузиазмом трудятся на строительстве, и даже получают премии за свою работу. Однако всё неожиданно меняется, когда одна из строительных бригад решительно отказывается принимать вознаграждение, считая, что эти деньги не принадлежат им. В связи с этим партийный комитет экстренно собирается на заседание, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Темы и идеи

Спектакль поднимает важные вопросы о принадлежности труда и морали, а также о том, что для людей на самом деле важнее — деньги или идеалы. Он заставляет задуматься о роли каждого отдельного человека в системе и о том, как коллективные интересы могут противоречить личным убеждениям.

Интересные факты

Пьеса «Протокол одного заседания» была написана в 1980 году и стала одной из ярких драматургических работ Александра Гельмана.

Спектакль успешно идет на сценах театров не только в России, но и за границей, привлекая внимание к вопросам социальной справедливости.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную постановку! «Протокол одного заседания» — это не просто спектакль, это возможность поразмышлять о сложных вопросах через призму театрального искусства. Следите за анонсами и приходите на спектакль!