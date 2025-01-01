Спектакль «Чувствую всё, что обо мне думают». Посвящение Маргарите Тереховой

Приглашаем вас на уникальный спектакль, посвященный великой русской актрисе Маргарите Тереховой. В этой постановке зрители смогут увидеть известную Заслуженную артистку России Анну Терехову в роли Марины Цветаевой.

О спектакле

Спектакль «Чувствую всё, что обо мне думают» погружает нас в один из самых сложных периодов жизни Марины Ивановны Цветаевой – с 1918 по 1920 год. В это время поэтесса переживает одиночество и тревогу, когда её муж, Сергей Эфрон, отсутствует, а она остается одна с двумя маленькими детьми в голодной и холодной послереволюционной Москве.

Эта работа раскрывает внутренний мир Цветаевой, её страдания и радости, которые находят отражение в стихах, поэмах и пьесах. Режиссёр Марина Перельман создает яркую и эмоциональную картину, наполняя её теплом воспоминаний о детстве, которые становятся единственным светом в её сером существовании.

В ролях

Анна Терехова – Марина Цветаева

Валерия Энгельс

Владислав Сыровацкий

Не упустите возможность стать частью этого трогательного и глубокого спектакля, который заставит вас задуматься о жизни, любви и творчестве великой поэтессы.