Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чувство ритма. День барабанщика
Киноафиша Чувство ритма. День барабанщика

Чувство ритма. День барабанщика

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Зажигательное шоу «День барабанщика» от «Чувства ритма»!

Отмечайте Международный День барабанщика с захватывающим шоу, которое ярко представит барабаны со всего мира! Спектакль наполнен мощными звуковыми спецэффектами и оригинальными аранжировками известных кинохитов, классической музыки и джаза.

Разнообразие инструментов

Шоу барабанщиков «Чувство ритма» — это настоящий фестиваль ударных инструментов. На сцене появляются сотни барабанов: от этнических африканских и арабских до ярких перуанских и мексиканских. Каждое представление — это уникальная география звука!

Некоторые инструменты удивляют своей миниатюрностью, другие обладают пятью октавами и весом более 100 килограммов. Есть даже барабаны, формы которых напоминают космические корабли!

Интерактивный элемент

В середине шоу зрителей ждет интерактив, где каждый сможет не только насладиться ритмом, но и попробовать создать его своими руками. Это отличная возможность почувствовать себя настоящим музыкантом!

Интересные факты о Дне барабанщика

Почему День барабанщика отмечается именно 11 ноября? В зеркальной дате 11.11 барабанщики видят четыре барабанные палочки! Настоящие мастера игры используют не только две, но и четыре палочки одновременно, улучшая свои навыки игры на различных ударных инструментах.

О коллективе «Чувство ритма»

Шоу «Чувство ритма» включает музыкантов из известных оркестров региона и участников российских и международных событий. Этот коллектив активно выступает на лучших концертных площадках страны и является желанным гостем филармонических залов Екатеринбурга, Омска, Челябинска и многих других городов.

Не упустите шанс увидеть это необычное представление и стать частью яркого музыкального праздника!

Купить билет на концерт Чувство ритма. День барабанщика

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
11 ноября вторник
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 700 ₽

В ближайшие дни

Любовь и жизнь поэта. К юбилею Леонида Десятникова
16+
Классическая музыка
Любовь и жизнь поэта. К юбилею Леонида Десятникова
13 октября в 19:00 Ельцин Центр
от 800 ₽
Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
25 ноября в 19:20 Руки вверх!
от 590 ₽
Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
15 октября в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше