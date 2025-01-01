Чувство ритма. День барабанщика

Зажигательное шоу «День барабанщика» от «Чувства ритма»!

Отмечайте Международный День барабанщика с захватывающим шоу, которое ярко представит барабаны со всего мира! Спектакль наполнен мощными звуковыми спецэффектами и оригинальными аранжировками известных кинохитов, классической музыки и джаза.

Разнообразие инструментов

Шоу барабанщиков «Чувство ритма» — это настоящий фестиваль ударных инструментов. На сцене появляются сотни барабанов: от этнических африканских и арабских до ярких перуанских и мексиканских. Каждое представление — это уникальная география звука!

Некоторые инструменты удивляют своей миниатюрностью, другие обладают пятью октавами и весом более 100 килограммов. Есть даже барабаны, формы которых напоминают космические корабли!

Интерактивный элемент

В середине шоу зрителей ждет интерактив, где каждый сможет не только насладиться ритмом, но и попробовать создать его своими руками. Это отличная возможность почувствовать себя настоящим музыкантом!

Интересные факты о Дне барабанщика

Почему День барабанщика отмечается именно 11 ноября? В зеркальной дате 11.11 барабанщики видят четыре барабанные палочки! Настоящие мастера игры используют не только две, но и четыре палочки одновременно, улучшая свои навыки игры на различных ударных инструментах.

О коллективе «Чувство ритма»

Шоу «Чувство ритма» включает музыкантов из известных оркестров региона и участников российских и международных событий. Этот коллектив активно выступает на лучших концертных площадках страны и является желанным гостем филармонических залов Екатеринбурга, Омска, Челябинска и многих других городов.

Не упустите шанс увидеть это необычное представление и стать частью яркого музыкального праздника!