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Чувственный джаз 80-х: трибьют легендарной Sade на открытой крыше
Билеты от 3000₽
Киноафиша Чувственный джаз 80-х: трибьют легендарной Sade на открытой крыше

Чувственный джаз 80-х: трибьют легендарной Sade на открытой крыше

12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Трибьют-концерт Sade на открытой крыше Москвы

Лёгкая, соблазнительная и чуть пьянящая — музыка иконы соула Sade зазвучит на новой высоте! Приготовьтесь к джазовым аранжировкам под открытым небом на панорамной крыше в сердце Москвы.

Звуки любви и флирта

Насладитесь мягкими ритмами «Smooth Operator», томными паузами «Love Is Found», бархатной мелодикой «The Sweetest Taboo» и другими чувственными хитами певицы. Огни города будут мерцать вдали, а в вашей руке окажется бокал. Музыка, похожая на флирт, создаст уникальную атмосферу.

Вдохновляющая обстановка

Вас ждет атмосферный трибьют-концерт под крылом Roofevents. Всё будет красиво, как в кино. Публика, одетая в свои лучшие наряды, будет завороженно слушать чарующий бархатный голос, исполняющий знакомые строки: «diamond life, lover boy..». Этот волнующий «Smooth Operator» снова разрывает соцсети и музыкальные чарты по всему миру.

Неповторимые мелодии под закатом

На летней видовой крыше, на фоне малинового заката, вы растворитесь в потустороннем звучании сочной живой музыки. Интригующие напевы саксофона, невесомые клавишные и чувственные басовые линии создадут неповторимую атмосферу.

Голос, похожий на легенду

Слова о любви будут звучать из уст Ольги Ашмариной — обладательницы удивительно сильного, но при этом обезоруживающе мягкого «афроамериканского» тембра голоса. Она поет с тембром, столь похожим на легендарный голос Sade, что создаёт ощущение настоящего музыкального чуда.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
20:00 от 3000 ₽
2 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
20:00 от 3000 ₽
7 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
20:00 от 3200 ₽
10 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:00 от 3200 ₽

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