Чувственный джаз 80-х: трибьют легендарной Sade на открытой крыше

Трибьют-концерт Sade на открытой крыше Москвы

Лёгкая, соблазнительная и чуть пьянящая — музыка иконы соула Sade зазвучит на новой высоте! Приготовьтесь к джазовым аранжировкам под открытым небом на панорамной крыше в сердце Москвы.

Звуки любви и флирта

Насладитесь мягкими ритмами «Smooth Operator», томными паузами «Love Is Found», бархатной мелодикой «The Sweetest Taboo» и другими чувственными хитами певицы. Огни города будут мерцать вдали, а в вашей руке окажется бокал. Музыка, похожая на флирт, создаст уникальную атмосферу.

Вдохновляющая обстановка

Вас ждет атмосферный трибьют-концерт под крылом Roofevents. Всё будет красиво, как в кино. Публика, одетая в свои лучшие наряды, будет завороженно слушать чарующий бархатный голос, исполняющий знакомые строки: «diamond life, lover boy..». Этот волнующий «Smooth Operator» снова разрывает соцсети и музыкальные чарты по всему миру.

Неповторимые мелодии под закатом

На летней видовой крыше, на фоне малинового заката, вы растворитесь в потустороннем звучании сочной живой музыки. Интригующие напевы саксофона, невесомые клавишные и чувственные басовые линии создадут неповторимую атмосферу.

Голос, похожий на легенду

Слова о любви будут звучать из уст Ольги Ашмариной — обладательницы удивительно сильного, но при этом обезоруживающе мягкого «афроамериканского» тембра голоса. Она поет с тембром, столь похожим на легендарный голос Sade, что создаёт ощущение настоящего музыкального чуда.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!