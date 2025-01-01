Спектакль Чувства. Пластика

Лаборатория тела. Новые горизонты пластического театра в Центре театрального мастерства

Приглашаем вас на уникальный спектакль , который станет настоящим открытием в мире театрального искусства. Режиссер Александр Калугин и хореограф Михаил Захаров создают пространство для самовыражения и творческого роста.

Потенциал тела как средства выражения

В ходе лаборатории участники исследуют возможности своего тела как полноценного инструмента для самовыражения. Используя движение, импровизацию и физическое присутствие, они стремятся глубже понять собственные чувства и научиться передавать их через тело.

Что ожидать от спектакля?

Посетив спектакль, вы сможете стать свидетелем не только творческого процесса, но и уникального взаимодействия актеров друг с другом и с залом. Это не просто выступление — это эксперимент, который позволит вам взглянуть на возможности театра с новой стороны.

Для кого этот спектакль?

Постановка будет интересна всем, кто хочет расширить свои горизонты и открыть для себя новые способы самовыражения. Спектакль подойдет как профессиональным артистам, так и тем, кто просто интересуется искусством. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего эксперимента!

Не пропустите возможность увидеть, как движение и импровизация могут изменить ваше восприятие театра. Ждем вас!