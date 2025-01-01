Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Чувства. Пластика

Спектакль Чувства. Пластика

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лаборатория тела. Новые горизонты пластического театра в Центре театрального мастерства

Приглашаем вас на уникальный спектакль , который станет настоящим открытием в мире театрального искусства. Режиссер Александр Калугин и хореограф Михаил Захаров создают пространство для самовыражения и творческого роста.

Потенциал тела как средства выражения

В ходе лаборатории участники исследуют возможности своего тела как полноценного инструмента для самовыражения. Используя движение, импровизацию и физическое присутствие, они стремятся глубже понять собственные чувства и научиться передавать их через тело.

Что ожидать от спектакля?

Посетив спектакль, вы сможете стать свидетелем не только творческого процесса, но и уникального взаимодействия актеров друг с другом и с залом. Это не просто выступление — это эксперимент, который позволит вам взглянуть на возможности театра с новой стороны.

Для кого этот спектакль?

Постановка будет интересна всем, кто хочет расширить свои горизонты и открыть для себя новые способы самовыражения. Спектакль подойдет как профессиональным артистам, так и тем, кто просто интересуется искусством. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего эксперимента!

Не пропустите возможность увидеть, как движение и импровизация могут изменить ваше восприятие театра. Ждем вас!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше