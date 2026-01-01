Чуть лучше, чем Открытый микрофон

Стендап-шоу для любителей качественного юмора

В Екатеринбурге состоится уникальное событие «Открытый микрофон» в Баре Коммуна. На этот раз зрителей ожидает неординарный формат: на сцену выйдет меньше комиков, но им предоставится больше времени для отработки своих шуток.

Это событие будет особенно интересно любителям стендапа и качественного юмора. Несмотря на уменьшенное количество участников, вы сможете насладиться выступлениями талантливых комиков, которые явно заслуживают внимания.

Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и сделать заказ напитков или закусок. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера!