Чуть лучше, чем Открытый микрофон
Чуть лучше, чем Открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-шоу для любителей качественного юмора

В Екатеринбурге состоится уникальное событие «Открытый микрофон» в Баре Коммуна. На этот раз зрителей ожидает неординарный формат: на сцену выйдет меньше комиков, но им предоставится больше времени для отработки своих шуток.

Это событие будет особенно интересно любителям стендапа и качественного юмора. Несмотря на уменьшенное количество участников, вы сможете насладиться выступлениями талантливых комиков, которые явно заслуживают внимания.

Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и сделать заказ напитков или закусок. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера!

Купить билет на концерт Чуть лучше, чем Открытый микрофон

Март
4 марта среда
20:00
Ставников Екатеринбург, Розы Люксембург, 14​
от 300 ₽
11 марта среда
20:00
Ставников Екатеринбург, Розы Люксембург, 14​
от 300 ₽
15 марта воскресенье
18:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 300 ₽
22 марта воскресенье
18:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 300 ₽
25 марта среда
20:00
Ставников Екатеринбург, Розы Люксембург, 14​
от 300 ₽
29 марта воскресенье
20:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 300 ₽

