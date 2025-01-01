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Чуть лучше, чем Открытый микрофон
Киноафиша Чуть лучше, чем Открытый микрофон

Чуть лучше, чем Открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальный вечер комедии: «Открытый микрофон» в Екатеринбурге

На сцену выйдет меньше комиков, чем на обычном «Открытом микрофоне», но это не помешает создать атмосферу веселья и задора. В этот раз с вами будут интересные ребята, которые получат больше времени для того, чтобы проверить свои шутки и порадовать зрителей оригинальными выступлениями.

Не упустите возможность!

Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказ. Это отличная возможность насладиться атмосферой ожидания и выбрать что-то вкусное из меню.

Забавные факты о комедии

Знаете ли вы, что комедия — один из самых древних жанров в театре? Первые комедийные представления появились в Древней Греции, и с тех пор этот жанр продолжает развиваться. Не упустите шанс стать частью этой традиции и оценить новые таланты!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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