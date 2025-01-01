Трагикомедия «Чума на оба ваши дома» Григория Горина на волгоградской сцене

«Чума на оба ваши дома» — это продолжение известной шекспировской истории о любви Ромео и Джульетты. В этой увлекательной трагикомедии, написанной блестящим драматургом Григорием Гориным, зрители увидят, как попытка примирения враждующих семей становится центральной темой сюжета.

Новая жизнь после трагедии

Смерть юных влюбленных, казалось бы, должна была положить конец вражде семей Монтекки и Капулетти. Однако, как показывает история, ненависть не так легко преодолеть. Горин задается вопросом: что происходит с героями после благополучного конца? Его версия открывает новые грани конфликта и показывает, что на пути к примирению стоит множество преград.

Интрига и комедия

Трагикомедия «Чума на оба ваши дома» сочетает в себе элементы драмы и комедии, что делает её интересной как для любителей серьезных сюжетов, так и для тех, кто предпочитает лёгкий юмор. Глубокие эмоции переплетаются с курьезами, создавая увлекательный и одновременно трогательный спектакль.

Премьера и детали постановки

Приходите и узнайте, сможет ли любовь разрушить вековые преграды ненависти и объединить враждующие кланы. Это будет незабываемая встреча с классикой, переосмысленной современным взглядом!