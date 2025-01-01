«Чук и Гек» — спектакль - лауреат «Золотой Маски» о детях и трагедиях эпохи

Спектакль «Чук и Гек» — лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Драма / Спектакль малой формы» за сезон 2016/2017. Это вторая режиссёрская работа Михаила Патласова на Новой сцене Александринского театра. Его первая работа в театре — спектакль «Шум» по документальной пьесе Екатерины Бондаренко.

Основан на рассказе Аркадия Гайдара

Драматургия спектакля построена на основе рассказа Аркадия Гайдара «Чук и Гек», дневниковых записей писателя и документальных свидетельств тех, кто пережил сталинские репрессии. Все эти материалы были собраны драматургами проекта Андреем Совлачковым и Алиной Шклярской.

Два мира — два рассказа

Режиссёр вводит рассказ Гайдара в контекст эпохи Сталина, когда, как писала Анна Ахматова, «улыбался только мертвый, спокойствию рад». В спектакле зрители становятся свидетелями двух историй: одной — о детях Чуке и Геке, которые едут с мамой в Сибирь к папе, а другой — о людях, оказавшихся в Сибири по принуждению, заключенных, которых унижали и мучили.

Исторические воспоминания и свидетельства

В спектакле звучат воспоминания и документальные свидетельства известных личностей, переживших репрессии: Дмитрия Быстролетова, Евгения Весника, Хавы Волович, Евгении Гинзбург, Вацлава Дворжецкого, Антона Матухнова, Жореса и Роя Медведевых, Марии Сандрацкой и многих других. Эти свидетельства придают спектаклю особую глубину и достоверность, показывая, как в условиях жестокой эпохи пересекались судьбы людей.

«Чук и Гек» — о невинности детства и жестокости истории

Спектакль поднимает важные вопросы о детской невинности и трагедиях, которые пришлось пережить целым поколениям.