Спектакль «Чук и Гек»: о семье, любви и приключениях

В СГИИ им. Дмитрия Хворостовского состоится спектакль, основанный на теплой и вдохновляющей истории о том, что семья — нерушимая крепость, а любовь родных преодолевает любые преграды.

Два озорных брата, Чук и Гек, вместе с мамой отправляются в далёкую тайгу к отцу-геологу. В пути их ждут заснеженные просторы, забавные приключения и неожиданные испытания. Но искренняя забота, доверие и взаимовыручка помогают героям справляться со всеми трудностями.

Этот спектакль балансирует между детской непосредственностью и мудрой притчей, раскрывая важные ценности — о значимости семьи, умении видеть волшебство в простых вещах и радости совместных открытий. Постановка режиссера Джеммы Аветисян на музыку композитора Мурата Кабардокова оставит у зрителей тёплые воспоминания о детстве и подчеркнет, что самое главное в жизни — это семья.

Билеты на спектакль «Чук и Гек» можно приобрести на платформе Ticketland.