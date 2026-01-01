Оповещения от Киноафиши
Чук и Гек
6+
О спектакле

Спектакль «Чук и Гек»: о семье, любви и приключениях

В СГИИ им. Дмитрия Хворостовского состоится спектакль, основанный на теплой и вдохновляющей истории о том, что семья — нерушимая крепость, а любовь родных преодолевает любые преграды.

Два озорных брата, Чук и Гек, вместе с мамой отправляются в далёкую тайгу к отцу-геологу. В пути их ждут заснеженные просторы, забавные приключения и неожиданные испытания. Но искренняя забота, доверие и взаимовыручка помогают героям справляться со всеми трудностями.

Этот спектакль балансирует между детской непосредственностью и мудрой притчей, раскрывая важные ценности — о значимости семьи, умении видеть волшебство в простых вещах и радости совместных открытий. Постановка режиссера Джеммы Аветисян на музыку композитора Мурата Кабардокова оставит у зрителей тёплые воспоминания о детстве и подчеркнет, что самое главное в жизни — это семья.

Билеты на спектакль «Чук и Гек» можно приобрести на платформе Ticketland.

 

Март
Апрель
15 марта воскресенье
11:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 400 ₽
28 марта суббота
11:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 400 ₽
18 апреля суббота
11:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 400 ₽

В ближайшие дни

Маленькие трагедии
18+
Драма
Маленькие трагедии
21 апреля в 19:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 2000 ₽
Руслан и Людмила
6+
Драма Читки пьес
Руслан и Людмила
15 апреля в 19:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 1600 ₽
Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду
0+
Детский Кукольный
Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду
4 апреля в 16:30 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
