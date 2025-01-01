Спектакль Чудовище

Спектакль для детей по сказке «Чудовище улыбается»

В квартирке номер пять живет маленькое пятилетнее Чудовище. Оно не одиноко — у него есть папа и мама, которые тоже являются чудовищами. А значит, и бабушка с дедушкой не остались в стороне от этой необычной семейной традиции. Но как же они скрывают свою истинную натуру? Взрослые чудовища умеют одеваться как обычные люди и ходить на привычную человеческую работу. Они научились улыбаться, и это придает их жизни особый смысл.

Спектакль основан на увлекательной сказке Кристины Стрельниковой и обещает стать настоящим событием для юных зрителей. Он не только развлекает, но и поднимает важные темы о том, как важно быть собой и принимать других такими, какие они есть.

Не упустите возможность посетить этот увлекательный спектакль! Он станет отличным поводом для семейного вечера и подарит детям множество положительных эмоций.