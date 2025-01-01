В нашем мире чудеса кажутся недостижимыми. Но что, если попытаться создать реальность, в которой они возможны? Главный герой спектакля — голодный писатель-неудачник — ищет спасение именно в чуде. Однако, как гласит старая пословица:
Бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться.
Чудо может принимать самые разные формы: оно может быть смешным и пугающим одновременно, прекрасным или жутким. Иногда это нечто физическое и ощутимое, а порой — почти незаметное. Вера в чудо становится спасением от страха, ощущения неустроенности и непонимания этого мира.
Ткань спектакля представляет собой уникальное переплетение жанров: от детектива и хоррора до пародии и философской притчи. Текст вступает в диалог с произведениями русских и европейских классиков, создавая глубокий контекст для зрителя.
Через эксцентричную и парадоксальную игру двух актеров спектакль исследует наивное, абсурдно-комичное, а порой и жутко маниакальное стремление человека к чуду. Вопрос остается открытым: действительно ли чудо существует?
Не упустите шанс погрузиться в этот увлекательный мир, где реальность и фантазия переплетаются, а чудеса могут быть ближе, чем вы думаете!