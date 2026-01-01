Музыкальная сказка для всей семьи в театре ЛДМ «Новая сцена»

Театр ЛДМ «Новая сцена» представляет музыкальную сказку «Чудо-Юдо», созданную автором нашумевших мюзиклов «Демон Онегина» и «Мастер и Маргарита», международной продюсерской компанией Makers Lab. В этом проекте зрители перенесутся в волшебный мир сказки В. А. Жуковского «Сказка о царе Берендее». Также известная по экранизации Александра Роу под названием «Варвара-краса, длинная коса», эта история в мюзикле приобретет новое, захватывающее воплощение.

Захватывающее театральное приключение

Мюзикл «Чудо-Юдо» обещает зрителям невероятную феерию и полное погружение в театрально-мультипликационное действие. На сцене развернется настоящая магия, где зрители смогут увидеть сказочные персонажи и уникальные спецэффекты.

Участие зрителей

Особенностью спектакля станет возможность для одного ребёнка из зрительного зала стать частью постановки. Выбор главного героя будет произведён прямо во время спектакля, что добавит дополнительный элемент интерактивности и неожиданности. Возможно, именно ваш сын или дочь окажется в центре волшебного действия!

Важно знать

Билеты : Каждый зритель, независимо от возраста, должен иметь билет.

: Каждый зритель, независимо от возраста, должен иметь билет. Возрастное ограничение: Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей.

Не упустите возможность стать частью волшебной сказки и насладиться неповторимой атмосферой музыкального театра!