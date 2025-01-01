Меню
Чудо-Юдо
Киноафиша Чудо-Юдо

Спектакль Чудо-Юдо

Постановка
Театр ЛДМ «Новая сцена» 0+
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальная сказка для всей семьи «Чудо-Юдо»

«Чудо-Юдо» – это новый проект международной продюсерской компании Makers Lab, известной своими мюзиклами «Демон Онегина» и «Мастер и Маргарита». На этот раз зрители погрузятся в мир «Сказки о царе Берендее» В. А. Жуковского. Эта сказка обрела популярность благодаря экранизации советского режиссера Александра Роу под названием «Варвара-краса, длинная коса». Чем удивит новый мюзикл, вы сможете узнать на спектакле!

Захватывающее интерактивное действие

Все зрители мюзикла ждёт захватывающая феерия и уникальный интерактивный элемент: один из детей из зала сможет стать участником постановки! Выбор главного героя произойдет прямо во время спектакля, и, возможно, именно вашему сыну или дочери достанется эта важная роль.

Труппа мюзика

В спектакле участвуют:

  • Чудо-Юдо – Дмитрий Кочкин / Руслан Давиденко
  • Василиса – Мария Торопова
  • Иван-рыбак – Антон Авдеев
  • Иван-царевич – Антон Ивлев
  • Мурена – Румия Ниязова
  • Даяна – Даяна Гудз
  • Дарина – Дарина Борискина
  • Еремей – Александр Кулинкович
  • Водочёт – Александр Сафонов
  • Афонька – Александр Саванец / Олег Калабаев
  • Степанида / Прасковея – Маргарита Колганова
  • Ква-ква – Никита Алексеев

Также в ансамбле:

  • Алёна Дриацкая – Кикимора / придворная дама
  • Шемерей Анастасия – Любава / Ведьма земная / придворная дама
  • Алексеева Надежда – Оляпка / придворная дама / свита Мурены
  • Анастасия Рыбакина – рыбачка / нянька / свита Мурены / придворная служанка
  • Антон Молеваник – Леший / свита Еремея / свита Мурены / рыбак
  • Сергей Худяков – Упырь / свита Еремея / Кроль
  • Антон Ивлев – Икотник / свита Еремея

Спектакль для всей семьи

Мюзикл «Чудо-Юдо» пройдёт в Театре «ЛДМ» и станет отличным развлечением для семей, которые ищут новые способы взаимодействия с классическими сказками и активного участия детей в представлении. Приходите и станьте частью волшебного мира сказки!

Купить билет на спектакль Чудо-Юдо

20 декабря суббота
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
21 декабря воскресенье
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
26 декабря пятница
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
27 декабря суббота
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
30 декабря вторник
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
31 декабря среда
12:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
1 января четверг
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
2 января пятница
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
3 января суббота
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
4 января воскресенье
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
5 января понедельник
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
6 января вторник
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
7 января среда
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
8 января четверг
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
9 января пятница
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
10 января суббота
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
11 января воскресенье
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
21 февраля суббота
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
22 февраля воскресенье
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
28 марта суббота
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
29 марта воскресенье
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
3 апреля пятница
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
5 апреля воскресенье
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
25 апреля суббота
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
26 апреля воскресенье
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
16 мая суббота
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
17 мая воскресенье
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
29 августа суббота
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽
30 августа воскресенье
14:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽

