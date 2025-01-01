Спектакль Чудо-Юдо

«Чудо-Юдо» – это новый проект международной продюсерской компании Makers Lab, известной своими мюзиклами «Демон Онегина» и «Мастер и Маргарита». На этот раз зрители погрузятся в мир «Сказки о царе Берендее» В. А. Жуковского. Эта сказка обрела популярность благодаря экранизации советского режиссера Александра Роу под названием «Варвара-краса, длинная коса». Чем удивит новый мюзикл, вы сможете узнать на спектакле!
Все зрители мюзикла ждёт захватывающая феерия и уникальный интерактивный элемент: один из детей из зала сможет стать участником постановки! Выбор главного героя произойдет прямо во время спектакля, и, возможно, именно вашему сыну или дочери достанется эта важная роль.
Мюзикл «Чудо-Юдо» пройдёт в Театре «ЛДМ» и станет отличным развлечением для семей, которые ищут новые способы взаимодействия с классическими сказками и активного участия детей в представлении. Приходите и станьте частью волшебного мира сказки!