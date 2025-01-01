Спектакль Чудо-Юдо

Музыкальная сказка для всей семьи «Чудо-Юдо»

«Чудо-Юдо» – это новый проект международной продюсерской компании Makers Lab, известной своими мюзиклами «Демон Онегина» и «Мастер и Маргарита». На этот раз зрители погрузятся в мир «Сказки о царе Берендее» В. А. Жуковского. Эта сказка обрела популярность благодаря экранизации советского режиссера Александра Роу под названием «Варвара-краса, длинная коса». Чем удивит новый мюзикл, вы сможете узнать на спектакле!

Захватывающее интерактивное действие

Все зрители мюзикла ждёт захватывающая феерия и уникальный интерактивный элемент: один из детей из зала сможет стать участником постановки! Выбор главного героя произойдет прямо во время спектакля, и, возможно, именно вашему сыну или дочери достанется эта важная роль.

Труппа мюзика

В спектакле участвуют:

Чудо-Юдо – Дмитрий Кочкин / Руслан Давиденко

Василиса – Мария Торопова

Иван-рыбак – Антон Авдеев

Иван-царевич – Антон Ивлев

Мурена – Румия Ниязова

Даяна – Даяна Гудз

Дарина – Дарина Борискина

Еремей – Александр Кулинкович

Водочёт – Александр Сафонов

Афонька – Александр Саванец / Олег Калабаев

Степанида / Прасковея – Маргарита Колганова

Ква-ква – Никита Алексеев

Также в ансамбле:

Алёна Дриацкая – Кикимора / придворная дама

Шемерей Анастасия – Любава / Ведьма земная / придворная дама

Алексеева Надежда – Оляпка / придворная дама / свита Мурены

Анастасия Рыбакина – рыбачка / нянька / свита Мурены / придворная служанка

Антон Молеваник – Леший / свита Еремея / свита Мурены / рыбак

Сергей Худяков – Упырь / свита Еремея / Кроль

Антон Ивлев – Икотник / свита Еремея

Спектакль для всей семьи

Мюзикл «Чудо-Юдо» пройдёт в Театре «ЛДМ» и станет отличным развлечением для семей, которые ищут новые способы взаимодействия с классическими сказками и активного участия детей в представлении. Приходите и станьте частью волшебного мира сказки!