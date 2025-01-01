Спектакль Чудо в большом городе

«Чудо в большом городе»: волшебная комедия о любви

Приготовьтесь к легкой, но не легкомысленной волшебной комедии «Чудо в большом городе». Этот спектакль обещает череду смешных и нелепых ситуаций, которые могут произойти, когда сказка врывается в нашу повседневность и меняет её до неузнаваемости.

Сюжет, полный неожиданностей

Сколько людей ищут свои половинки и проходят мимо предназначенных им встреч? Герои этой комедии сталкиваются с подобной сюжетной задачей. Всё меняется благодаря курьезному подарку – волшебному коту, который становится посланником судьбы. Именно он приводит нашу героиню к коробке, в которой находится симпатичный, но, мягко говоря, не полностью одетый незнакомец. Что это: розыгрыш, случайность или тайный умысел судьбы?

Не теряя времени, наша героиня должна найти ответ на этот вопрос, ведь всего через полчаса её будущий, очень ревнивый муж, приедет за ней! Это позволит зрителю погрузиться в мир магии, неожиданных сюрпризов и сказочных персонажей. Говорящий кот, который обожает майонез, неправильно приготовленное зелье и множество фантастически смешных поворотов сюжета делают спектакль незабываемым.

Забавные перипетии ветеринара

Главный герой, хронически невезучий ветеринар Алексей Попович, решает отправить своей невесте романтический подарок. Однако курьер по ошибке вручил коробку совершенно другой девушке – Снежане, филологу, пишущей диссертацию на тему «Сакральный смысл русских сказок». Встретить в своем доме настоящего живого богатыря для неё становится настоящим чудом!

Теперь перед Алексей встает непростая задача: как за два часа преодолеть все препятствия и оказаться рядом с невестой? И, что не менее важно, нужно ли это делать, если посылку получили симпатичная девушка и вообще, кажется, становится всё интереснее?

Актеры и команда спектакля

В спектакле зрители увидят:

Евгения Осипова / Софья Шуткина / Алёна Коломина

Анатолий Руденко / Александр Мартынов / Александр Пашков

Андрей Гайдулян / Тимур Еремеев

Роман Шумилов, Вера Буянова

Режиссер спектакля – Грета Шушчевичуте, а художник – Вера Соколова. Не пропустите эту волшебную ночь, наполненную чудесами и неожиданными встречами!