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Киноафиша Чудо святого Антония

Спектакль Чудо святого Антония

16+
Режиссер Максим Меламедов
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль Максима Маламедова «Чудо святого Антония»

Спектакль «Чудо святого Антония» погружает зрителей в мир, где поиски чуда переплетаются с реальностью. Люди часто мечтают о чудесах, желая изменить свою жизнь к лучшему. Но что происходит, когда чудо действительно происходит? Часто оно оказывается нежеланным или даже мешает.

Сюжет

История начинается с неожиданного появления бродяги, который называет себя святым Антонием. Он приходит к родственникам умершей женщины в день ее похорон. В то время как остальные члены семьи возмущены его дерзостью, только одна служанка Виргиния верит в его святость и добрые намерения.

Неверие и чудеса

Семейство, потрясенное горем, не может поверить в то, что бродяга действительно способен на чудо. Однако, вскоре происходит невероятное: Антоний воскрешает покойную, и она возвращается к жизни, как прежде. Сюжет спектакля разворачивается в неожиданном направлении, заставляя зрителей задуматься о природе веры и чудес.

Интересные факты

Спектакль основан на пьесе известного драматурга, и его премьера уже успела завоевать сердца зрителей в нескольких театрах. «Чудо святого Антония» ставит перед зрителями вопросы о том, чего они действительно хотят от жизни, и готовы ли они принять неожиданное.

Не упустите возможность увидеть эту удивительную историю на сцене и задуматься о своих собственных желаниях и вере в чудеса!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 20 августа
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
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