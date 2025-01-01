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Чудо, или Как корова спасла театр
Билеты от 2000₽
Киноафиша Чудо, или Как корова спасла театр

Спектакль Чудо, или Как корова спасла театр

Постановка
Практика 16+
Режиссер Юрий Макеев
Продолжительность 2 часа 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Театр вкуса: посвящение Юрию Мамонову

Сторителлинг Юрия Макеева: «Чудо» с большой буквы

Спектакль «Чудо» посвящён Петру Мамонову и представляет собой глубокое размышление о чудесах, которые сопровождают нас на протяжении всей жизни. Каждый из нас хотя бы раз встречался с чем-то удивительным: кто-то испытал восторг от первого полета, кто-то был покорён музыкой Моцарта, кто-то замирал перед «Моной Лизой» да Винчи, а кто-то пережил чудесный исход автокатастрофы. Даже знакомство с обычной коровой может стать настоящим чудом!

Размышления о жизни и семейной истории

Спектакль — это не просто рассказ, это размышление взрослого человека о своей жизни, истории своей семьи и событиях, которые повлияли на формирование его личности. Режиссёр Юрий Макеев убеждён, что чудеса происходят неслучайно. Хотя их трудно объяснить, они меняют нас и заставляют задуматься о смыслах жизни.

Взгляд на чудеса в обычной жизни

Команда Театра Вкуса приглашает зрителей вспомнить невероятные события, повлиявшие на их детство, юность или зрелость. Каждый сможет увидеть, как чудеса проявляются в повседневной жизни, стоит лишь открыть сердце и внимательно вглядеться в окружающий мир.

Обещание Чуда на сцене

И, конечно, Театр Вкуса обещает показать настоящее чудо прямо во время спектакля, погрузив зрителей в атмосферу волшебства и вдохновения. Спектакль «Чудо» станет не только возможностью вспомнить удивительные моменты из жизни, но и поводом задуматься о том, как важно замечать и ценить каждое чудо, которое встречается на нашем пути.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
19:00 от 2000 ₽
24 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

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