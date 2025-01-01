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Чудо-дерево
Билеты от 800₽
Киноафиша Чудо-дерево

Спектакль Чудо-дерево

Постановка
Детский театр «А-Я» 0+
Режиссер Ольга Лысак
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Интерактивный мюзикл для детей и взрослых

Мюзикл, подходящий для всей семьи: малыши (3+) с радостью будут узнавать любимые стихи и помогать героям, а детям постарше (7+) будет интересно наблюдать за сюжетом, характерами персонажей, взаимоотношениями взрослых и детей.

Для родителей и детей
Для родителей это будет не только возвращение в детство, но и множество идей для совместных игр с детьми.

Что нужно детям для настоящей игры?
Для настоящей игры детям нужна любая вещь, которая подвернется под руку — старый телефон, ботинок, руль от автомобиля, сломанная скамейка — и детская фантазия, превращающая самый обычный двор в удивительный мир. Здесь из закопанного в землю «секретика» вырастает Чудо-дерево, дети становятся самолетами и пароходами, а родители могут превратиться в доктора Айболита или даже в Бармалея.

Вечные вопросы воспитания
Спектакль затрагивает вечные вопросы воспитания и взаимонепонимания отцов и детей: как сделать пароход из мебели, бегемота из бабушки и научить лошадей квакать!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
12:00 от 800 ₽
30 августа
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Чудо-дерево Чудо-дерево Чудо-дерево Чудо-дерево

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