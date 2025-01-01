Спектакль Чудо-дерево

Интерактивный мюзикл для детей и взрослых

Мюзикл, подходящий для всей семьи: малыши (3+) с радостью будут узнавать любимые стихи и помогать героям, а детям постарше (7+) будет интересно наблюдать за сюжетом, характерами персонажей, взаимоотношениями взрослых и детей.

Для родителей и детей

Для родителей это будет не только возвращение в детство, но и множество идей для совместных игр с детьми.

Что нужно детям для настоящей игры?

Для настоящей игры детям нужна любая вещь, которая подвернется под руку — старый телефон, ботинок, руль от автомобиля, сломанная скамейка — и детская фантазия, превращающая самый обычный двор в удивительный мир. Здесь из закопанного в землю «секретика» вырастает Чудо-дерево, дети становятся самолетами и пароходами, а родители могут превратиться в доктора Айболита или даже в Бармалея.

Вечные вопросы воспитания

Спектакль затрагивает вечные вопросы воспитания и взаимонепонимания отцов и детей: как сделать пароход из мебели, бегемота из бабушки и научить лошадей квакать!