Спектакль Чудо-Дед Мороз и Финдус

Новогодний интерактивный спектакль для всей семьи

Приглашаем вас на премьеру новогоднего интерактивного камерного спектакля по мотивам произведения Свена Нурдквиста «Механический Дед Мороз». Это уморительно смешная, глубокая и по-настоящему трогательная история.

Сюжет

Главные герои спектакля — старик Петсон и его любимый кот Финдус. Сквозь скептицизм и недоверие к жизни Петсон находит в себе способность удивляться и верить в чудеса. И действительно, в любой момент в двери может постучать сам Новый год, приносясь с собой настоящее чудо!

Уникальность спектакля

В этом изобретательном спектакле вас ждет не только деликатный интерактив, но и огромное количество юмора, красочные световые картины и совершенно необычные волшебные персонажи. Каждый зритель станет участником этого волшебного представления.

Детский подарок и воспоминания

В финале каждый ребенок получит новогодний подарок от котика Финдуса и старика Петсона. А чудесные моменты спектакля вы сможете запечатлеть на фото и видео!

Информация о театре

Спектакль пройдет в театре «Антифон», расположенном в Москве по адресу: Ленинградский пр-т, 26, к.1. Вход осуществляется через арку со стороны Ленинградского проспекта, затем налево во дворе.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу праздника и волшебства всей семьей!