Спектакль Чудо-Дед Мороз и Финдус

Новогодний интерактивный спектакль для всей семьи в Москве

Приглашаем вас на премьеру новогоднего камерного спектакля по мотивам произведения Свена Нурдквиста «Механический Дед Мороз». Это уморительно смешная история о старике Петсоне и его любимом коте Финдусе, которая полна глубоких и трогательных моментов.

Сюжет и атмосфера

Стараясь вернуть себе способность удивляться жизни, Петсон, преодолевая скептицизм, вновь открывает дверь к волшебству. Эта история о том, как даже в самые неожиданные моменты к нам может постучать чудо.

Интерактив и юмор

Спектакль предлагает деликатный интерактив, много юмора и ярких световых картин, которые уже полюбились зрителям. Зрители встретят совершенно необычных волшебных персонажей, которые покорят их сердца.

Подарки и воспоминания

В финале каждый зритель получит новогодний подарок от котика Финдуса и старика Петсона. Не упустите шанс сохранить волшебные моменты спектакля на фото и видео!

Место проведения

Спектакль пройдет в театре «АНТИФОН», расположенном по адресу: Москва, Ленинградский пр-т, 26, к.1. Вход через арку со стороны Ленинградского пр-та, налево во дворе.

Приходите и погрузитесь в атмосферу чудес и радости!