Спектакль китайского театра в «Балтийском доме»

Чжэнзянский драматический театр впервые представляет свою работу в Театре-фестивале «Балтийский дом». Коллектив, завоевавший множество театральных премий, привезет на фестиваль спектакль «Чудный мир гор и морей», созданный знаменитым китайским режиссером Чжао Мяо. Этот выдающийся постановщик уже неоднократно участвовал в Эдинбургском и Авиньонском театральных фестивалях.

Приключения Лео и волшебное путешествие

Спектакль рассказывает историю мальчика по имени Лео, который, увлекшись электронными устройствами, утратил интерес к реальному миру. На свой день рождения он получает необычный подарок: телескоп и древнюю китайскую «Книгу гор и морей» — сборник легенд о происхождении Китая. Этот подарок становится отправной точкой для волшебного путешествия Лео по мифам своей страны.

В ходе путешествия он встречает сказочных существ и чудеса, которые кардинально меняют его восприятие мира. Спектакль сочетает элементы фантастики, цирка du Soleil и философской притчи, предлагая зрителям завораживающее зрелище борьбы стихий, колдовских игр и волшебных существ.

Фантастическое шоу с высокими технологиями

«Чудный мир гор и морей» — это не только героическое фэнтези, но и шоу, использующее новейшие технологии XXI века. Постановка удивляет своей визуальной составляющей и мастерством исполнения, создавая уникальную атмосферу, способную заворожить зрителей любого возраста.

Синхронный перевод для удобства зрителей

Спектакль идет с переводом, что позволяет зрителям наслаждаться каждой деталью постановки. Не упустите возможность погрузиться в мир мифов и волшебства вместе с Чжэнзянским драматическим театром!