Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чудики
Киноафиша Чудики

Спектакль Чудики

Премьера комедии по рассказам Шукшина
Постановка
Краснодарский молодежный театр 12+
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мир Шукшина на театральной сцене

«Чудики» — это уникальная инсценировка, созданная режиссером Ларисой Малеванной. Спектакль основан на мотивах сразу нескольких рассказов выдающегося советского писателя Василия Шукшина, включая такие произведения, как «Три грации», «Мой зять украл машину дров!», «Микроскоп», «Верую!», «Космос, нервная система и шмат сала», «Сураз» и «В профиль и анфас».

Знакомство с героями

В этом спектакле зрители встретятся с яркими и колоритными персонажами, которые прекрасно отражают дух и философию Шукшина. Каждый рассказ — это отдельная история, но все они объединены общей темой: поиском себя и своего места в мире.

Ведущие артисты на сцене

В спектакле задействованы все ведущие артисты Молодежного театра, что гарантирует высокое качество исполнения и яркие актерские работы. Их мастерство поможет зрителям погрузиться в атмосферу рассказов Шукшина и ощутить всю глубину его творчества.

Не упустите возможность!

Не пропустите возможность увидеть «Чудиков» на сцене! Этот спектакль станет настоящим подарком для любителей театра и поклонников творчества Шукшина. Ожидаются глубокие эмоции, искренние переживания и, конечно же, удивительный юмор, присущий его произведениям.

Режиссер
Лариса Малеванная
Лариса Малеванная
В ролях
Дмитрий Морщаков
Александр Киселев
Иван Чиров
Илья Сердюков
Наталья Денисова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 16 октября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:30
Краснодар, 18 октября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:00
Краснодар, 19 октября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:00

Фотографии

Чудики

В ближайшие дни

Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
14 декабря в 16:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Веселая вдова
12+
Оперетта
Веселая вдова
6 сентября в 17:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 700 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
23 декабря в 16:00 Дворец искусств «Премьера»
от 400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше