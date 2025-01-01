Театр «Мастерская Назаровых» представляет спектакль «Чудики», основанный на вербатимах — реалистичных театральных представлениях, возникших в XX веке. Вербатим, что в переводе с латыни означает «дословно», – это документальный театр, в котором актеры воспроизводят реальные монологи и диалоги участников событий.
Сама концепция спектакля возникла в результате работы студентов мастерской Н.В. и Г.Г. Назаровых (ГИТИС), которые под руководством Н.В. Назаровой разработали проект на 2 и 3 курсах. «Чудики» состоит из двух актов, каждый из которых рассказывает отдельную историю.
Первый акт под названием «Мужики» вдохновлен пьесой У. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Он погружает зрителей в необычайное событие, случившееся с обычными рабочими в Истринском ЖКХ. Актерский состав:
Второй акт, названный «Рудимент», является самостоятельной задумкой студентов и Н.В. Назаровой. Он основан на реальных историях двух пенсионеров, которые полюбили друг друга и решают рассказать о своих чувствах отцу – ещё более старшему пенсионеру. В этом акте зрители увидят:
Спектакль «Чудики» погружает зрителей в непростую, но очень интересную жизнь обычных людей, показывая их эмоциональные переживания и взаимодействия. Он подчеркивает значимость реальных историй и показывает, как повседневная жизнь может быть насыщена незабываемыми моментами.