Чудики
Билеты от 1000₽
Чудики

Спектакль Чудики

16+
Режиссер Наталья Назарова
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль «Чудики» театра «Мастерская Назаровых»

Театр «Мастерская Назаровых» представляет спектакль «Чудики», основанный на вербатимах — реалистичных театральных представлениях, возникших в XX веке. Вербатим, что в переводе с латыни означает «дословно», – это документальный театр, в котором актеры воспроизводят реальные монологи и диалоги участников событий.

Идея и содержание спектакля

Сама концепция спектакля возникла в результате работы студентов мастерской Н.В. и Г.Г. Назаровых (ГИТИС), которые под руководством Н.В. Назаровой разработали проект на 2 и 3 курсах. «Чудики» состоит из двух актов, каждый из которых рассказывает отдельную историю.

Первый акт: «Мужики»

Первый акт под названием «Мужики» вдохновлен пьесой У. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Он погружает зрителей в необычайное событие, случившееся с обычными рабочими в Истринском ЖКХ. Актерский состав:

  • Клин - Александр Мильшин
  • Мотовило - Илья Фролов
  • Цикля - Александр Самсонов
  • Дуда - Елисей Бобров, Алексей Смирнов (два состава)
  • Рыло - Никита Мокрецов
  • Лиля - Анастасия Ланина

Второй акт: «Рудимент»

Второй акт, названный «Рудимент», является самостоятельной задумкой студентов и Н.В. Назаровой. Он основан на реальных историях двух пенсионеров, которые полюбили друг друга и решают рассказать о своих чувствах отцу – ещё более старшему пенсионеру. В этом акте зрители увидят:

  • Ольга - Александра Веселова
  • Александр Александрович Ховрин - Александр Самсонов
  • Алексей Николаевич Волков - Константин Новосельцев

Темы спектакля

Спектакль «Чудики» погружает зрителей в непростую, но очень интересную жизнь обычных людей, показывая их эмоциональные переживания и взаимодействия. Он подчеркивает значимость реальных историй и показывает, как повседневная жизнь может быть насыщена незабываемыми моментами.

Декабрь
Январь
17 декабря среда
19:00
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
от 1800 ₽
26 января понедельник
19:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1000 ₽

