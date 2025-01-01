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Чудесный вечер
Киноафиша Чудесный вечер

Чудесный вечер

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 36 Премьера. Ансамбли солистов Большого оркестра Камерные программы Программа Бакс. Элегическое трио Турнье. Сюита для квинтета, ор. 34 Жоливе. «Песня Лина» Шуберт. Серенада Дебюсси. «Чудесный вечер» Форе. Экспромт Форе. «Пробуждение» Базелер. Французская сюита, ор. 114 (переложение для альта и арфы) Рославец. Квинтет «Ноктюрн» для арфы, гобоя, двух альтов и виолончели Услышать арфу, звучащую сольно, в дуэте, трио и квинтете, на одном концерте — рецепт чудесного вечера. Одиночное «пение» чарующего инструмента в ярком творении Форе сменится романтичной «Серенадой» Шуберта, а ноту новаторства добавит музыка Рославца. Участники Бушков Тимофей (флейта) Шапошникова Оксана (скрипка) Соколова Любовь (альт) Чернухина Анастасия (виолончель) Позднякова Мария (арфа) Принц Марина

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 18 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
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