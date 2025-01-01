Спектакль Чудесный мандарин. Замок герцога Синяя Борода

Одноактные балеты в Мариинском театре

Мариинский театр приглашает зрителей на два захватывающих спектакля: балет Чудесный мандарин и оперу Замок герцога Синяя Борода, оба произведения написаны выдающимся композитором Белой Бартоком.

Чудесный мандарин

Продолжительность спектакля: 35 минут.

Балет Чудесный мандарин был вдохновлен успехом дягилевской труппы, которая сделала балет модным музыкальным жанром в 1910-х годах. Однако жутковатый экспрессионистский сюжет, использованный Бартоком, стал причиной его первоначального непризнания. Дирекция Будапештской оперы отклонила постановку из-за «безнравственности сюжета», и лишь в 1926 году Кельнский оперный театр осмелился представить его публике. Тем не менее, спектакль быстро был снят с репертуара.

Музыка Чудесного мандарина обрела популярность только после смерти композитора. С конца 1940-х годов в разных театрах мира стали появляться хореографические версии балета. Среди известных хореографов, работавших с этой музыкой, были Флеминг Флиндт, Ролан Пети и Леонид Лавровский, последний из которых смягчил остроту либретто в своей интерпретации.

Хореограф Юрий Посохов сохранил оригинальную основу, созданную Бартоком, и подчеркивает: «Чем больше слушаешь эту музыку, тем глубже вникаешь в нее и всегда находишь что-то новое». Эмоциональный танец солистов в его минималистском спектакле прекрасно передает перипетии магически-детективного сюжета.

Замок герцога Синяя Борода

Продолжительность спектакля: 1 час.

Замок герцога Синяя Борода — первая и единственная опера Бартока, написанная в 1911 году. Несмотря на первоначальные отказы на оперных конкурсах, ее премьера состоялась в Будапеште 24 мая 1918 года под управлением дирижера Эгисто Танго.

Опера основана на пьесе Мориса Метерлинка Ариана и Синяя Борода, где жены героя символизируют различные этапы его жизни: утро, день, вечер и ночь. Интересно, что в год, когда Барток работал над Замком, Метерлинк был удостоен Нобелевской премии.

События в опере развиваются медленно, каждое из них имеет символическое значение, а оркестр богат и красочен. Главный герой — замок, который Синяя Борода показывает своей молодой жене. За семью дверьми скрыты тайны души хозяина.

Либретто, написанное Белой Балажем, изначально предназначалось для другого венгерского композитора — Золтана Кодаи. Музыка Бартока пронзительно отражает неофольклорный стиль, а странствия по обществу фонографа стали для композитора единственным утешением в трудные времена, когда его музыку считали слишком радикальной.

Не упустите возможность увидеть эти две выдающиеся работы Бартока в исполнении Мариинского театра!