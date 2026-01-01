Спектакль Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями

Музыкальный спектакль для детей в особняке Мясникова

На сцене особняка XIX века состоится спектакль для всей семьи по мотивам повести шведской писательницы Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Этот флагманский спектакль от проекта Атлас искусства уже побывал в Санкт-Петербурге, Москве, Ломоносове и Выборге.

Спектакль пройдет в концертном зале особняка, где зрители смогут насладиться живой музыкой на расстоянии вытянутой руки. До начала представления гости приглашены прогуляться по парадным залам, посетить светлые гостиной и отдохнуть в зимнем саду у фонтана.

Сюжет и тематика

История рассказывает о озорном Нильсе, который обидел волшебного гнома и в результате был превращен в маленького человечка. Вместе с дикими гусями он отправляется в Лапландию, чтобы вернуть себе прежний вид. Для этого ему предстоит доказать, что в его сердце есть благородство. Перед зрителями развернется поучительное приключение, которое учит настоящей дружбе, взаимопомощи и любви к природе.

Музыкальное сопровождение

Спектакль дополнит великолепная музыка. Зрители услышат теплое звучание гобоя в сопровождении фортепиано, а в программе прозвучат произведения северных композиторов, таких как Эдвард Григ и Ян Сибелиус. А также юные танцовщики школы балета «Маленькая Аврора» добавят яркость и динамику к представлению.

Исполнители

Музыку в спектакле исполнят:

Матвей Шилкин — гобой, английский рожок;

Елена Беляева — фортепиано;

Вадим Червиченко — рассказчик, артист театра «Глагол».

Не упустите возможность провести время в атмосфере старинного особняка и насладиться этой замечательной историей вместе с семьей!