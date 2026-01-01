Спектакль Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями

На сцене особняка XIX века состоится спектакль для всей семьи по мотивам повести шведской писательницы Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Этот флагманский спектакль от проекта Атлас искусства уже побывал в Санкт-Петербурге, Москве, Ломоносове и Выборге.
Спектакль пройдет в концертном зале особняка, где зрители смогут насладиться живой музыкой на расстоянии вытянутой руки. До начала представления гости приглашены прогуляться по парадным залам, посетить светлые гостиной и отдохнуть в зимнем саду у фонтана.
История рассказывает о озорном Нильсе, который обидел волшебного гнома и в результате был превращен в маленького человечка. Вместе с дикими гусями он отправляется в Лапландию, чтобы вернуть себе прежний вид. Для этого ему предстоит доказать, что в его сердце есть благородство. Перед зрителями развернется поучительное приключение, которое учит настоящей дружбе, взаимопомощи и любви к природе.
Спектакль дополнит великолепная музыка. Зрители услышат теплое звучание гобоя в сопровождении фортепиано, а в программе прозвучат произведения северных композиторов, таких как Эдвард Григ и Ян Сибелиус. А также юные танцовщики школы балета «Маленькая Аврора» добавят яркость и динамику к представлению.
Музыку в спектакле исполнят:
Не упустите возможность провести время в атмосфере старинного особняка и насладиться этой замечательной историей вместе с семьей!