Спектакль Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями
6+
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальный спектакль по мотивам повести Сельмы Лагерлёф

В Доме Кочневой состоится уникальный музыкальный спектакль, основанный на знаменитой повести шведской писательницы Сельмы Лагерлёф. В центре сюжета — озорной Нильс, который, обидев волшебного Гнома, оказывается превращённым в маленького человечка и увлекается в Лапландию с дикими гусями.

Музыка и исполнители

Программа спектакля включает произведения северных композиторов, таких как Григ и Сибелиус, а также шедевры классической музыки от Баха, Моцарта, Сен-Санса, Чайковского и Пуленка. Все музыкальные номера будут исполнены на деревянных духовых инструментах — гобое и английском рожке.

Воспользуйтесь возможностью увидеть выступление талантливых исполнителей, среди которых:

  • Дугар Дамбаев (гобой, английский рожок), лауреат международных конкурсов
  • Александр Кашпурин (фортепиано)
  • Елизавета Украинская (фортепиано)
  • Илья Омельчук (рассказчик)

Важные детали

Спектакль, в котором также принимает участие школа балета «Маленькая Аврора», обещает стать волшебным событием. Продолжительность представления составит 45-60 минут.

Важно! Билеты необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста.

Март
1 марта воскресенье
12:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 1000 ₽

