Спектакль Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями

В Доме Кочневой состоится уникальный музыкальный спектакль, основанный на знаменитой повести шведской писательницы Сельмы Лагерлёф. В центре сюжета — озорной Нильс, который, обидев волшебного Гнома, оказывается превращённым в маленького человечка и увлекается в Лапландию с дикими гусями.
Программа спектакля включает произведения северных композиторов, таких как Григ и Сибелиус, а также шедевры классической музыки от Баха, Моцарта, Сен-Санса, Чайковского и Пуленка. Все музыкальные номера будут исполнены на деревянных духовых инструментах — гобое и английском рожке.
Воспользуйтесь возможностью увидеть выступление талантливых исполнителей, среди которых:
Спектакль, в котором также принимает участие школа балета «Маленькая Аврора», обещает стать волшебным событием. Продолжительность представления составит 45-60 минут.
Важно! Билеты необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста.