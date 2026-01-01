Чудесная прогулка в мир классической музыки

«Чудесная прогулка» — это уникальная музыкальная программа, рассчитанная на детей и проходящая в Свердловской государственной детской филармонии. Спектакль представляет собой увлекательное знакомство с классической музыкой, которое поможет юным зрителям почувствовать красоту и разнообразие этого жанра.

В программе выступают талантливые коллективы филармонии, которые в доступной и веселой форме представляют произведения известных композиторов. Дети смогут узнать о различных инструментах, а также услышать интересные музыкальные истории, которые сделают этот опыт запоминающимся.

Не упустите шанс познакомить своих детей с классической музыкой и вдохновить их на создание собственных музыкальных впечатлений. Программа подходит для самых маленьких зрителей и будет интересна всем, кто хочет открыть для себя новый мир звуков и эмоций.