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Чудеса в Тридесятом царстве
Киноафиша Чудеса в Тридесятом царстве

Спектакль Чудеса в Тридесятом царстве

0+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Добро пожаловать в сказку!

Дорогие друзья, приглашаем вас и ваших детей в увлекательное путешествие в мир сказки!

Герои и приключения

На сцене театра оживет история о Тридесятом царстве, где царят чудеса и приключения. Здесь вас ждут великие цари, отважные принцы и прекрасные принцессы, которые готовы бороться за счастье и справедливость.

Борьба добра и зла

В центре сюжета — борьба добрых героев с коварным Злодеем-Чародеем. Смогут ли они противостоять его хитрым чарам? Какие испытания ждут их на пути? Сюжет наполнен яркими моментами, неожиданными поворотами и, конечно, добрым юмором.

Для всей семьи

Этот спектакль будет интересен не только маленьким зрителям, но и взрослым, которые наверняка вспомнят свои любимые сказки детства. Это прекрасная возможность всей семьей окунуться в атмосферу волшебства и зарядиться позитивными эмоциями.

Спешите за билетами!

Не пропустите возможность стать частью этой сказочной истории! Спешите за билетами и готовьтесь к захватывающему путешествию в Тридесятое царство!

Режиссер
Вадим Романов
В ролях
Алексей Лудинов
Егор Кутенков
Александр Бобровский
Надежда Георгиева
Инна Кошелева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Театр на Васильевском. Камерная сцена Санкт-Петербург, Малый просп., 49
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽

Фотографии

Чудеса в Тридесятом царстве Чудеса в Тридесятом царстве Чудеса в Тридесятом царстве Чудеса в Тридесятом царстве Чудеса в Тридесятом царстве

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