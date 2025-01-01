Меню
Чудеса в большом городе. Рождество
Билеты от 3500₽
Киноафиша Чудеса в большом городе. Рождество

Спектакль Чудеса в большом городе. Рождество

Продолжительность 1 час 15 минут
Билеты от 3500₽

О спектакле

Квартирник «Чудеса в большом городе. Рождество» в Москве

Что значит Рождество для каждого из нас? Верим ли мы в чудеса под Новый год? Как сохранить волшебство в жизни и уметь замечать его? Квартирник «Чудеса в большом городе. Рождество» станет ответом на эти вопросы.

Это праздничный камерный вечер из цикла встреч театра «Вахтанговский Практикум», который пройдет в историческом центре Москвы, в особняке В.А. Лемана. Зрителей ожидают трогательные стихи, рождественские рассказы известных писателей и душевные песни.

Атмосфера чуда

В Новый год даже самые заядлые скептики ждут чуда. Атмосфера зимнего города, устрашающие ярмарки и длинные выходные создают особое волшебство. Мы создали этот квартирник, чтобы напомнить всем — чудеса в большом городе действительно случаются!

Актерский состав

На сцене вы увидите:

  • Мария Лисовая
  • Аня Карабаева
  • Вероника Фаворская
  • Вадим Степанов

Январь
Февраль
4 января воскресенье
19:00
Кластер «Творческие люди» Москва, Гороховский пер., 19
от 3500 ₽
8 января четверг
19:00
Кластер «Творческие люди» Москва, Гороховский пер., 19
от 3500 ₽
9 января пятница
19:00
Кластер «Творческие люди» Москва, Гороховский пер., 19
от 3500 ₽
1 февраля воскресенье
19:00
Кластер «Творческие люди» Москва, Гороховский пер., 19
от 3500 ₽

Фотографии

Чудеса в большом городе. Рождество Чудеса в большом городе. Рождество Чудеса в большом городе. Рождество Чудеса в большом городе. Рождество Чудеса в большом городе. Рождество Чудеса в большом городе. Рождество Чудеса в большом городе. Рождество

