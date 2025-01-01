Спектакль Чудеса в большом городе. Рождество

Квартирник «Чудеса в большом городе. Рождество» в Москве

Что значит Рождество для каждого из нас? Верим ли мы в чудеса под Новый год? Как сохранить волшебство в жизни и уметь замечать его? Квартирник «Чудеса в большом городе. Рождество» станет ответом на эти вопросы.

Это праздничный камерный вечер из цикла встреч театра «Вахтанговский Практикум», который пройдет в историческом центре Москвы, в особняке В.А. Лемана. Зрителей ожидают трогательные стихи, рождественские рассказы известных писателей и душевные песни.

Атмосфера чуда

В Новый год даже самые заядлые скептики ждут чуда. Атмосфера зимнего города, устрашающие ярмарки и длинные выходные создают особое волшебство. Мы создали этот квартирник, чтобы напомнить всем — чудеса в большом городе действительно случаются!

Актерский состав

На сцене вы увидите: