Спектакль Чудеса под подушкой

Чудеса под подушкой
Постановка
Новая сцена Пермского ТЮЗа 6+
Возраст 6+

О спектакле

Театрализованное шоу с трюками и фокусами

Пермский ТЮЗ приглашает вас на яркое театрализованное шоу, полное загадочных трюков, фокусов и удивительных иллюзий. Подходящее для зрителей старше 6 лет, это представление подарит вам незабываемые эмоции и волшебство!

Люди проводят во сне примерно треть своей жизни. Кто-то засыпает мгновенно и не помнит о своих снах, а кто-то погружается в удивительный мир сновидений, наполненный яркими образами.

Но что же такое сны? А что если предположить, что они — это настоящая магия? В этом увлекательном шоу иллюзионист Дмитрий Перов станет вашим проводником в волшебный мир. На сцене встретятся романтические грезы о любви, страхи из кошмаров и чудесные предрассветные сны.

Не упустите шанс увидеть это завораживающее представление! В роли куклы Барби выступит Натали Перова. Спешите стать свидетелями удивительных иллюзий и магии, которую они создадут на сцене!

Март
Апрель
7 марта суббота
12:00
Новая сцена Пермского ТЮЗа Пермь, Пермская, 66
15:00
Новая сцена Пермского ТЮЗа Пермь, Пермская, 66
26 апреля воскресенье
12:00
Новая сцена Пермского ТЮЗа Пермь, Пермская, 66
15:00
Новая сцена Пермского ТЮЗа Пермь, Пермская, 66

