Спектакль Чудеса под Новый год

Сказочно-цирковое новогоднее представление в Концертном зале отеля «Санкт-Петербург»

Под Новый год происходят необыкновенные чудеса, и в этом году Дед Мороз объявляет кастинг на лучшую Снегурочку! Чтобы завоевать заветную роль, участникам предстоит пройти самые трудные испытания. Кто же станет Снегурочкой-2026: девочка Маша или Кика – дочь бабы Яги и Кощея? Ответ на этот вопрос вы узнаете на увлекательном новогоднем представлении в Концертном зале Отеля Санкт-Петербург.

Сказочные герои и невероятные номера

Зрителей ждут встречи с любимыми персонажами русских сказок, захватывающие цирковые трюки и занимательные научные опыты. Яркие костюмы, впечатляющие декорации и сценические спецэффекты создадут атмосферу настоящего волшебства!

Развлекательная программа для детей

За 30 минут до спектакля маленьких зрителей приглашают поучаствовать в весёлых мероприятиях у новогодней елки вместе с веселыми героями. Новогодние загадки, конкурсы, хороводы и зажигательная дискотека сделают праздник незабываемым и не оставят никого равнодушным!

Команда профессионалов

В новогоднем представлении участвуют актеры из лучших петербургских театров и артисты цирка. Режиссером выступил Е. Зимин, а музыку к спектаклю написала композитор Н. Волкова, лауреат премии имени С. Маршака. Либретто создала Н. Хрущева, хореографию разработал Ю. Огуречников, а художником проекта стала О. Карелина. Также задействован видеохудожник О. Егоров, который добавит дополнительные визуальные элементы.

Подарки и фото с героями

После представления Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои порадуют детей подарками и предложат сделать с ними памятные фотографии.