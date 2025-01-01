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Чудеса на Змеином болоте
Киноафиша Чудеса на Змеином болоте

Спектакль Чудеса на Змеином болоте

Постановка
Пятый театр 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Детский музыкальный спектакль "Чудеса на Змеином болоте" в Пятом театре

В некотором царстве, в некотором государстве Царь решил отречься от короны. Его план включает не только отказ от власти, но и выдачу своей единственной дочери замуж. Однако на пути к счастью встают два зловещих противника – Змей Горыныч и Змея Подколодная, которые захватили все болота в королевстве.

На подвиги отправятся три колоритных жениха: восточный шах, европейский рыцарь и славянский богатырь. Каждый из них готов проявить отвагу и хитрость в борьбе за сердце своенравной принцессы и волшебную корону.

Захватывающая постановка

«Чудеса на Змеином болоте» — это не просто спектакль, а настоящая феерия для юных зрителей. Весёлые песни, таинственные превращения, смелые подвиги, коварные злодеи и невообразимые чудеса ждут вас на сцене Пятого театра. Каждый зритель сможет погрузиться в волшебный мир, где добро всегда побеждает зло.

Интересные факты

  • Спектакль основан на народных сказках, что делает его особенно близким и понятным детям.
  • Музыкальные номера созданы известными композиторами, которые умеют создавать атмосферу настоящей сказки.
  • В постановке используются яркие костюмы и красочные декорации, что придаёт спектаклю визуальную привлекательность.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения и увидеть, как оживают сказочные персонажи на сцене!

Режиссер
Евгений Фоминцев
В ролях
Станислав Горенбахер
Владимир Остапов
Сергей Худобенко
Мария Старосельцева
Александра Урдуханова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 21 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
12:00 от 350 ₽

Фотографии

Чудеса на Змеином болоте Чудеса на Змеином болоте Чудеса на Змеином болоте Чудеса на Змеином болоте Чудеса на Змеином болоте Чудеса на Змеином болоте

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