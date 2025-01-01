Спектакль Чудеса на раз, два, три

Приключение с Дедом Морозом в театре Плоды Просвещения

Это будет настоящее приключение, полное смеха и незабываемых моментов от лучших детских клоунов Санкт-Петербурга! Вместе с веселыми помощниками Деда Мороза — Профессором Кроликом и Профессором Шишкой мы отправимся на поиски пропавшего мешка с подарками.

Смешные фокусы и волшебство

В программе вас ждут удивительные фокусы, мыльные пузыри, таинственный Дракон и Огромный Рождественский Гусь Обнимусь. А также снежное привидение и морковно-мандариновая битва!

Захватывающий сюжет и счастливый финал

Это не просто представление, это история с захватывающим сюжетом и, конечно же, счастливым снежным финалом. Мы гарантируем вам море позитива, смеха и незабываемых впечатлений!

Подарок от Деда Мороза

Каждый маленький зритель получит в подарок от Деда Мороза «волшебную» светодиодную палочку. Не упустите возможность присоединиться к этому волшебному путешествию!

Режиссер спектакля — Галина Чернова.