Чудеса на раз, два, три
Киноафиша Чудеса на раз, два, три

Спектакль Чудеса на раз, два, три

Постановка
Плоды просвещения 0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Приключение с Дедом Морозом в театре Плоды Просвещения

Это будет настоящее приключение, полное смеха и незабываемых моментов от лучших детских клоунов Санкт-Петербурга! Вместе с веселыми помощниками Деда Мороза — Профессором Кроликом и Профессором Шишкой мы отправимся на поиски пропавшего мешка с подарками.

Смешные фокусы и волшебство

В программе вас ждут удивительные фокусы, мыльные пузыри, таинственный Дракон и Огромный Рождественский Гусь Обнимусь. А также снежное привидение и морковно-мандариновая битва!

Захватывающий сюжет и счастливый финал

Это не просто представление, это история с захватывающим сюжетом и, конечно же, счастливым снежным финалом. Мы гарантируем вам море позитива, смеха и незабываемых впечатлений!

Подарок от Деда Мороза

Каждый маленький зритель получит в подарок от Деда Мороза «волшебную» светодиодную палочку. Не упустите возможность присоединиться к этому волшебному путешествию!

Режиссер спектакля — Галина Чернова.

В ролях
Режиссер Галина Чернова

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
12:00
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
от 800 ₽
8 января четверг
12:00
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
14:00
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
от 800 ₽

