Чудеса на кухне
Киноафиша Чудеса на кухне

Спектакль Чудеса на кухне

Постановка
Парнас 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказочные приключения на кухне. Спектакль для детей 

Когда это началось, не знает никто... Но одно известно точно: на кухне происходит настоящая магия! Сказочные гномы, известные своей ловкостью и шутливым характером, помогают хозяйкам готовить праздничный обед. Их помощь оборачивается невероятными событиями, которые порадуют зрителей и подарят незабываемые впечатления.

Невероятные превращения

В этом удивительном спектакле холодная вода сама закипает, а фрукты и овощи разбиваются с хрустальным звоном. Ложки, вилки и поварёшки становятся настоящими цирковыми эквилибристами, а кастрюля, напевая, пускает мыльные пузыри! Каждый момент полон чудес и неожиданных сюрпризов, которые ждут как детей, так и их родителей.

Для кого этот спектакль?

Спектакль предназначен для зрителей от 3 лет и станет отличным выбором для семейного отдыха. Малыши смогут не только насладиться волшебными номерами, но и погрузиться в мир фантазии и творчества.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность увидеть, как сказка оживает на сцене! Позвольте вашим детям ощутить волшебство и радость творчества. Приходите на спектакль и откройте для себя мир чудес!

