Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чудеса из мешка Деда Мороза
Киноафиша Чудеса из мешка Деда Мороза

Спектакль Чудеса из мешка Деда Мороза

0+
Возраст 0+

О спектакле

Новогодняя сказка с подвижными играми и подарками от Деда Мороза

В КЦ «Дом Шрёдера» зрители смогут стать свидетелями удивительного интерактивного спектакля, в котором главная героиня — Снежная Баба — решает произвести чудеса и раздать подарки от Деда Мороза без его помощи. Но не всё так просто: она не знает волшебных слов, которые делают мешок с подарками по-настоящему волшебным.

Весёлый сюжет и подвижные игры для всей семьи наполнят сердца смехом и радостью. Подарки от Деда Мороза, собранные из игрушек и предметов для творчества, вызовут восторг у юных зрителей.

Режиссёр и актёры

Спектакль поставлен Ольгой Останиной, а в ролях зрители увидят:

  • Люся Ворона
  • Елена Степанова
  • Владимир Комогорцев
  • Денис Маярский

Что ждёт зрителей

Этот спектакль отлично подойдёт семьям с детьми, которые любят новогодние сказки и активные игры. Приготовьтесь к незабываемым моментам и праздничному настроению!

Купить билет на спектакль Чудеса из мешка Деда Мороза

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
11:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 200 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 200 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 200 ₽
30 декабря вторник
11:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 200 ₽

В ближайшие дни

Шутники
18+
Драма
Шутники
15 января в 19:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
от 1000 ₽
Профсоюз работников ада
18+
Иммерсивный
Профсоюз работников ада
27 марта в 19:00 The Red Corner
от 2500 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
12 января в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше