Спектакль Чудеса из мешка Деда Мороза

Новогодняя сказка с подвижными играми и подарками от Деда Мороза

В КЦ «Дом Шрёдера» зрители смогут стать свидетелями удивительного интерактивного спектакля, в котором главная героиня — Снежная Баба — решает произвести чудеса и раздать подарки от Деда Мороза без его помощи. Но не всё так просто: она не знает волшебных слов, которые делают мешок с подарками по-настоящему волшебным.

Весёлый сюжет и подвижные игры для всей семьи наполнят сердца смехом и радостью. Подарки от Деда Мороза, собранные из игрушек и предметов для творчества, вызовут восторг у юных зрителей.

Режиссёр и актёры

Спектакль поставлен Ольгой Останиной, а в ролях зрители увидят:

Люся Ворона

Елена Степанова

Владимир Комогорцев

Денис Маярский

Что ждёт зрителей

Этот спектакль отлично подойдёт семьям с детьми, которые любят новогодние сказки и активные игры. Приготовьтесь к незабываемым моментам и праздничному настроению!