Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Чудеса Дедушки Мороза
Билеты от 790₽
Киноафиша Чудеса Дедушки Мороза

Спектакль Чудеса Дедушки Мороза

0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+
Билеты от 790₽

О концерте/спектакле

Премьера интерактивного шоу 

«Чудеса Дедушки Мороза» – это волшебное новогоднее представление, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью магии. Шоу переносит вас в тайную комнату Деда Мороза, где он готовится к празднику и демонстрирует свои удивительные фокусы и иллюзии.

Что вас ждет

  • Контактная магия и иллюзии – невероятные превращения, исчезновения и перемещения предметов.
  • Интерактивы и игры – каждый зритель сможет принять участие в волшебных викторинах и мини-играх.
  • Мыльное шоу и волшебный конфетти-дождь – яркие спецэффекты подарят ощущение настоящего чуда.
  • Любимые новогодние герои – Дед Мороз, его помощники и сказочные персонажи создадут праздничное настроение.

Для всей семьи
Шоу подходит для зрителей любого возраста (категория 0+). Дети до 4 лет проходят бесплатно, а уютный камерный зал на 150 мест на ВДНХ обеспечивает близость к волшебству и полное погружение в новогоднюю сказку.

Когда и где
Представление пройдет в павильоне «Казахстан» на ВДНХ, который украшен к празднику. Продолжительность шоу – до 50 минут.

Почему стоит посетить

  • Уникальная возможность побывать в гостях у Деда Мороза.
  • Веселая, добрая атмосфера, заряжающая новогодним настроением.
  • Праздник, который станет незабываемым для детей и взрослых.

Присоединяйтесь к волшебству и откройте для себя удивительный мир «Чудес Дедушки Мороза»!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
16:30 от 790 ₽ 19:00 от 790 ₽
21 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
11:00 от 790 ₽
27 декабря
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
13:30 от 790 ₽
28 декабря
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
11:00 от 790 ₽
2 января
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
16:00 от 790 ₽

В ближайшие дни

Изумрудный город
0+
Мюзикл Детский Цирк
Изумрудный город
18 октября в 12:00 Планета КВН
от 1100 ₽
Три плюс кот
0+
Комедия
Три плюс кот
29 августа в 20:00 Et Cetera Александра Калягина
от 3500 ₽
Поминальная молитва
16+
Драма Классическая драма
Поминальная молитва
26 сентября в 19:00 МОСТ
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше