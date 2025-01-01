Спектакль Чудеса Дедушки Мороза

«Чудеса Дедушки Мороза» – это волшебное новогоднее представление, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью магии. Шоу переносит вас в тайную комнату Деда Мороза, где он готовится к празднику и демонстрирует свои удивительные фокусы и иллюзии.
Что вас ждет
Для всей семьи
Шоу подходит для зрителей любого возраста (категория 0+). Дети до 4 лет проходят бесплатно, а уютный камерный зал на 150 мест на ВДНХ обеспечивает близость к волшебству и полное погружение в новогоднюю сказку.
Когда и где
Представление пройдет в павильоне «Казахстан» на ВДНХ, который украшен к празднику. Продолжительность шоу – до 50 минут.
Почему стоит посетить
Присоединяйтесь к волшебству и откройте для себя удивительный мир «Чудес Дедушки Мороза»!