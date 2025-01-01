Спектакль Чудеса Дедушки Мороза

Премьера интерактивного шоу

«Чудеса Дедушки Мороза» – это волшебное новогоднее представление, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью магии. Шоу переносит вас в тайную комнату Деда Мороза, где он готовится к празднику и демонстрирует свои удивительные фокусы и иллюзии.

Что вас ждет

Контактная магия и иллюзии – невероятные превращения, исчезновения и перемещения предметов.

Интерактивы и игры – каждый зритель сможет принять участие в волшебных викторинах и мини-играх.

Мыльное шоу и волшебный конфетти-дождь – яркие спецэффекты подарят ощущение настоящего чуда.

Любимые новогодние герои – Дед Мороз, его помощники и сказочные персонажи создадут праздничное настроение.

Для всей семьи

Шоу подходит для зрителей любого возраста (категория 0+). Дети до 4 лет проходят бесплатно, а уютный камерный зал на 150 мест на ВДНХ обеспечивает близость к волшебству и полное погружение в новогоднюю сказку.

Когда и где

Представление пройдет в павильоне «Казахстан» на ВДНХ, который украшен к празднику. Продолжительность шоу – до 50 минут.

Почему стоит посетить

Уникальная возможность побывать в гостях у Деда Мороза.

Веселая, добрая атмосфера, заряжающая новогодним настроением.

Праздник, который станет незабываемым для детей и взрослых.

Присоединяйтесь к волшебству и откройте для себя удивительный мир «Чудес Дедушки Мороза»!